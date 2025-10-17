Ρόδος: Αγρια συμπλοκή έξω από νηπιαγωγείο - Μαχαίρωσαν 28χρονο - Real.gr

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Ρόδο όταν ειδοποιήθηκε η Άμεση Δράση για επεισόδιο μεταξύ ατόμων έξω από νηπιαγωγείο.

Η κατάσταση εξελίχθηκε σε βίαιη συμπλοκή με τη χρήση μαχαιριού, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 28χρονου ημεδαπού. Ο δράστης, άνδρας αγνώστων λοιπών στοιχείων, διέφυγε από το σημείο πριν την άφιξη των αστυνομικών και αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, περί ώρα 01.50 το κέντρο της Άμεσης Δράσης Ρόδου έλαβε σήμα για έντονο επεισόδιο στην οδό Βεργίνας, κοντά στις εργατικές κατοικίες και συγκεκριμένα έξω από το 21ο Νηπιαγωγείο. Περιπολικό της υπηρεσίας έσπευσε στο σημείο και εντόπισε ίχνη συμπλοκής, με πολίτες να αναφέρουν ότι λίγα λεπτά νωρίτερα άνδρας είχε τραυματίσει με μαχαίρι άλλον άνδρα και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της προανάκρισης, ο δράστης, πλησίασε τον 28χρονο ημεδαπό και, ύστερα από φραστική αντιπαράθεση, τον απείλησε με μαχαίρι. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, του προκάλεσε σωματικές βλάβες σε καίρια σημεία του σώματος με λεπίδα που κρατούσε. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν προλάβει να φτάσει η αστυνομία, ενώ αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι η επίθεση ήταν ξαφνική και αιφνιδιαστική.

Ο τραυματισμένος άνδρας, 28 ετών, κάτοικος Ρόδου, μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και, αφού αντιμετώπισαν τα τραύματά του, του έδωσαν εξιτήριο περίπου στις 03.00 της ίδιας νύχτας.

Κατά την επιτόπια έρευνα εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι – λεπίδα που χρησιμοποίησε ο δράστης. Το όπλο παραδόθηκε για εργαστηριακή εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν φέρει αποτυπώματα ή γενετικό υλικό.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση του παθόντος, ώστε να τεκμηριωθεί πλήρως η φύση και η έκταση των τραυμάτων του, ενώ συλλέγονται μαρτυρίες από κατοίκους και περαστικούς που ενδέχεται να είδαν τη συμπλοκή ή να γνωρίζουν τον δράστη.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου έχει αναλάβει την προανάκριση, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια που οδήγησαν στην επίθεση και να εξακριβωθούν τα πλήρη στοιχεία του δράστη. Τα πρώτα δεδομένα δείχνουν ότι υπήρξε προσωπική διαφορά μεταξύ των δύο ανδρών, χωρίς να αποκλείεται καμία εκδοχή ως προς το κίνητρο.