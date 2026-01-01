Ρόδος: Ανήλικoς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά την κατανάλωση αλκοόλ - Real.gr

Συνελήφθη η 55χρονη μητέρα του και ο υπεύθυνος καταστήματος.

Το περιστατικό που καταγράφηκε στη Ρόδο τις πρώτες ώρες της 30/12/2025 έφερε στο προσκήνιο ένα γνώριμο και ταυτόχρονα ιδιαίτερα ανησυχητικό μοτίβο, την κατανάλωση αλκοόλ από ανήλικο με κατάληξη τη διακομιδή του στο νοσοκομείο και στη συνέχεια την ενεργοποίηση της αστυνομικής διαδικασίας.

Η υπόθεση εξελίχθηκε σε ποινική διερεύνηση, με συλλήψεις τόσο της μητέρας του ανήλικου, ως προσώπου που είχε την επιμέλεια, όσο και του υπεύθυνου του καταστήματος όπου ο 16χρονος φέρεται να κατανάλωσε αλκοόλ, αναφέρει η dimokratiki.

Στις 03:35 της 30/12/2025 αστυνομικοί ενημερώθηκαν από ιατρό του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου ότι είχε διακομιστεί ανήλικος από το ΕΚΑΒ σε κατάσταση μέθης.

Η ενημέρωση αυτή κινητοποίησε άμεσα την αστυνομία, με τους αστυνομικούς να μεταβαίνουν στα Επείγοντα προκειμένου να διαπιστώσουν τις συνθήκες του περιστατικού και να λάβουν τις πρώτες καταθέσεις και πληροφορίες.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 16χρονο κάτοικο Ρόδου, μαθητή της Α’ λυκείου. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, την 30/12/2025 και περίπου στις 22:50 είχε μεταβεί με παρέα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, συγκεκριμένα σε μεζεδοπωλείο, όπου κατανάλωσε αλκοόλ. Στο νοσοκομείο βρισκόταν και η μητέρα του ανήλικου, 55 ετών, η οποία είχε φτάσει κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης.

Η παρουσία της καταγράφεται ως σημείο που συνδέεται με την επιμέλεια και την ευθύνη εποπτείας, δηλαδή με το ερώτημα αν υπήρξε αμέλεια ή παράλειψη που επέτρεψε την έκθεση του ανήλικου σε κίνδυνο. Μετά την ολοκλήρωση της παροχής πρώτων βοηθειών, η 55χρονη μητέρα συνελήφθη ως κατηγορούμενη. Παράλληλα, ο υπεύθυνος του καταστήματος αναζητήθηκε, προσήχθη τις πρωινές ώρες της 30/12/2025 και συνελήφθη.Η διπλή αυτή εξέλιξη δείχνει ότι οι αρχές αντιμετώπισαν το περιστατικό ως γεγονός με περισσότερους από έναν πιθανούς κρίκους ευθύνης.

Από τη μία η οικογένεια, από την άλλη η αγορά της εστίασης, η οποία λειτουργεί σε ένα περιβάλλον όπου η πρόσβαση των ανηλίκων σε αλκοόλ αποτελεί διαχρονικό πεδίο ελέγχων και κοινωνικής ευαισθησίας. Στην ουσία, η υπόθεση περιγράφει ένα τρίγωνο, ανήλικος, γονική εποπτεία, επαγγελματική πρακτική του καταστήματος.