Ρόδος: Ανήλικος μαθητής τραυματίστηκε σε συμπλοκή μετά από κατανάλωση αλκοόλ - Real.gr

Για το επεισόδιο, αλλά και την κατανάλωση αλκοόλ από τον ανήλικο, συνελήφθη ο 23χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του καταστήματος, καθώς και η 52χρονη καθηγήτρια που συνόδευε τους μαθητές και τις μαθήτριες, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Ένας 17χρονος μαθητής Λυκείου, που βρίσκεται για εκδρομή στη Ρόδο, μεταφέρθηκε με ελαφρύ τραυματισμό αλλά και υπό την επήρεια μέθης σε νοσοκομείο του νησιού, μετά από επεισόδιο διαπληκτισμού που εκτυλίχθηκε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στο οποίο διασκέδαζε μαζί με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές του.

Για το επεισόδιο, αλλά και την κατανάλωση αλκοόλ από τον ανήλικο, συνελήφθη ο 23χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του καταστήματος, καθώς και η 52χρονη καθηγήτρια που συνόδευε τους μαθητές και τις μαθήτριες, ενώ αναζητείται ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε χθες το μεσημέρι, παραπέμφθηκαν στο εδώλιο του Μονομελούς Αυτόφωρου Πλημμελειοδικείου Ρόδου, ο 23χρονος προσωρινά υπεύθυνος, κατηγορούμενος για διατάραξη κοινής ησυχίας και επειδή επέτρεψε την είσοδο σε ανήλικους, αλλά και την κατανάλωση αλκοόλ σε δύο μαθητές, καθώς και η 52χρονη εκπαιδευτικός, κατηγορούμενη για έκθεση.

Οι δύο εμπλεκόμενοι ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την εκδίκαση της υπόθεσης τους έως το μεσημέρι αύριο (Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025) και αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, αλλά και τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, οι συγκεκριμένοι μαθητές Λυκείου έχουν μεταβεί από την Αθήνα στο νησί , στο πλαίσιο της πενταήμερης εκδρομής τους. Έτσι, προχθές βράδυ, μαθητές, μαθήτριες και συνοδοί εκπαιδευτικοί μετέβησαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Παλιά Πόλη της Ρόδου για διασκέδαση, όπου τουλάχιστον δύο μαθητές κατανάλωσαν αλκοολούχα ποτά.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί και συγκεκριμένα, στις 3:30 χθες τα ξημερώματα, προκλήθηκε επεισόδιο μεταξύ μαθητών και αγνώστων ατόμων που βρίσκονταν στο κατάστημα, με αποτέλεσμα ένας 17χρονος μαθητής να μεταφερθεί ελαφρά τραυματισμένος (εκδορές) με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Ρόδου. Εκεί διαπιστώθηκε πως, τόσο ο 17χρονος αλλοδαπός μαθητής όσο και ο Έλληνας συμμαθητής του βρίσκονταν σε κατάσταση μέθης.

Άμεσα κλήθηκαν στο νοσοκομείο της Ρόδου αστυνομικοί, οι οποίοι στο πλαίσιο προανάκρισης διαπίστωσαν ότι είχαν συμβεί όλα τα παραπάνω και προσήχθησαν και συνελήφθησαν χθες τις πρώτες πρωινές ώρες ο 23χρονος υπεύθυνος του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που επέτρεψε τη διάθεση αλκοολούχου ποτού στους ανήλικους, καθώς και η 52χρονη υπεύθυνη καθηγήτρια της σχολικής εκδρομής.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των ανηλίκων από τη χρήση προϊόντων καπνού και την κατανάλωση αλκοόλ και έκθεση, κατά περίπτωση, οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.

Πηγή: rodiaki.gr