Ρόδος: Αρπαξαν την τσάντα γυναίκας με 4.500 ευρώ και προσωπικά έγγραφα - Real.gr

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Ρόδο, μετά την αρπαγή τσάντας μιας γυναίκας από έναν άγνωστο δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του dimokratiki.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 22:05, όταν η 72χρονη ιδιοκτήτρια μίνι μάρκετ επέστρεφε στην οικία της στα Κολύμπια, μετά το κλείσιμο του καταστήματος. Ένας νεαρός άνδρας, φορώντας ζακέτα με κουκούλα, την πλησίασε αιφνιδιαστικά και άρπαξε την τσάντα της, προτού διαφύγει. Δεν υπήρξε σωματική συμπλοκή ή τραυματισμός.

Μέσα στην τσάντα υπήρχαν περίπου 4.500 ευρώ -οι εισπράξεις της ημέρας- αλλά και κρίσιμα προσωπικά έγγραφα, όπως το δελτίο ταυτότητας, η άδεια οδήγησης, τραπεζικές κάρτες και το δεύτερο σετ κλειδιών της κατοικίας της. Το γεγονός αυτό προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς πέρα από τη χρηματική απώλεια, τίθεται ζήτημα ασφάλειας για την ίδια τη γυναίκα.

Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση και αναζητούν τον δράστη.