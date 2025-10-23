Ρόδος: Δυο συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης –Χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικό πατίνι για τις «παραδόσεις» - Real.gr

Δύο αλλοδαποί ,ηλικίας 26 και 30 ετών, συνελήφθησαν στη Ρόδο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, κατηγορούμενοι για διακίνηση κοκαΐνης και μεταξύ τους αγοραπωλησία ναρκωτικών, καθώς και για παράνομη παρανομή στη χώρα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 26χρονος είχε αναπτύξει δραστηριότητα διακίνησης κοκαΐνης, την οποία παρέδιδε σε χρήστες μετακινούμενος με ηλεκτρονικό πατίνι. ΄Υστερα από αξιολόγηση στοιχείων και έρευνας ,οι αστυνομικοί τον εντόπισαν χθες ,Τετάρτη 22 Οκτωβρίου και τον συνέλαβαν .

Κατά τη διάρκεια ερευνάς που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο και στην κατοικία του ,εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

-Κοκαΐνη συνολικού βάρους 51,3 γραμμάριων (μοιρασμένη σε 8 συσκευασίες)

-Χρηματικά ποσά (615 ευρώ, 1.400 Λεκ Αλβανίας, 430 Δηνάρια Σερβίας, 4 Δολάρια Η.Π.Α.)

-Ανθρακική σόδα (που χρησιμοποιείται για νόθευση)

-Κινητό τηλέφωνο

-Ζυγαριά ακριβείας

-Χειρόγραφες σημειώσεις

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.