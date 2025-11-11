Ρόδος: Έκλεψαν αυτοκίνητο από πάρκινγκ επιχείρησης και το επέστρεψαν άδειο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 καταγράφει διαρρήκτες στη Ρόδο, να κλέβουν αυτοκίνητο από πάρκινγκ επιχείρησης και να το επιστρέφουν…άδειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι διαρρήκτες ανάμεσα τους και ανήλικα άτομα, εντόπισαν το σταθμευμένο όχημα, χωρίς να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, το πλησιάζουν, το παραβιάζουν με μεγάλη ευκολία όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο και το κλέβουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες αδειάζουν όλο τον εξοπλισμό που έχει ο ιδιοκτήτης επιχείρησης αξίας πάνω από 5.000 ευρώ και το επιστρέφουν στο σημείο από όπου το πήραν.

Ο ιδιοκτήτης κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Οι ίδιοι διαρρήκτες είχαν νωρίτερα παραβιάσει και ένα κατάστημα παιχνιδιών.