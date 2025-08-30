Ρόδος: Εντοπίστηκαν 41 μετανάστες σε Γενάδι και Μαύρο Κάβο- Ανάμεσα τους δύο νεκροί - Real.gr

Δύο σοροί, ενός άνδρα και μίας γυναίκας -που εκτιμάται ότι πιθανόν ήταν ανήλικη- εντοπίστηκαν στην παραλία του Μαύρου Κάβου Ρόδου από στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν άλλοι τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Λιμενική Αρχή Ρόδου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή λίγο νωρίτερα, στην περιοχή Γενναδίου, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν εντοπίσει 38 αλλοδαπούς σε έλεγχο για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση πώς οι μετανάστες και ποιον τρόπο έφθασαν στο νησί

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες θανάτου των δύο ατόμων.