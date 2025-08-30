Quantcast
Ρόδος: Εντοπίστηκαν 41 μετανάστες σε Γενάδι και Μαύρο Κάβο- Ανάμεσα τους δύο νεκροί - Real.gr
real player

Ρόδος: Εντοπίστηκαν 41 μετανάστες σε Γενάδι και Μαύρο Κάβο- Ανάμεσα τους δύο νεκροί

15:51, 30/08/2025
Ρόδος: Εντοπίστηκαν 41 μετανάστες σε Γενάδι και Μαύρο Κάβο- Ανάμεσα τους δύο νεκροί

Δύο σοροί, ενός άνδρα και μίας γυναίκας -που εκτιμάται ότι πιθανόν ήταν ανήλικη- εντοπίστηκαν στην παραλία του Μαύρου Κάβου Ρόδου από στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στο ίδιο σημείο βρέθηκαν άλλοι τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Λιμενική Αρχή Ρόδου για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή λίγο νωρίτερα, στην περιοχή Γενναδίου, στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας είχαν εντοπίσει 38 αλλοδαπούς σε έλεγχο για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πληροφόρηση πώς οι μετανάστες και ποιον τρόπο έφθασαν στο νησί

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ ερευνώνται οι συνθήκες θανάτου των δύο ατόμων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Στο στόχαστρο ο πρίγκιπας Carl Philip της Σουηδίας – Οι επιχειρήσεις και το πρόστιμο

Στο στόχαστρο ο πρίγκιπας Carl Philip της Σουηδίας – Οι επιχειρήσεις και το πρόστιμο

16:15 30/08
«Από το Βανουάτου στη Χάγη»: Τι σηματοδοτεί η εμβληματική γνωμοδότηση για την κλιματική αλλαγή - Eξηγεί καθηγήτρια του ΕΚΠΑ

«Από το Βανουάτου στη Χάγη»: Τι σηματοδοτεί η εμβληματική γνωμοδότηση για την κλιματική αλλαγή - Eξηγεί καθηγήτρια του ΕΚΠΑ

16:00 30/08
Ρόδος: Εντοπίστηκαν 41 μετανάστες σε Γενάδι και Μαύρο Κάβο- Ανάμεσα τους δύο νεκροί

Ρόδος: Εντοπίστηκαν 41 μετανάστες σε Γενάδι και Μαύρο Κάβο- Ανάμεσα τους δύο νεκροί

15:51 30/08
Κόμης Nikolai: Οι ευχές του βασιλιά και της βασίλισσας της Δανίας για τα 26α του γενέθλια

Κόμης Nikolai: Οι ευχές του βασιλιά και της βασίλισσας της Δανίας για τα 26α του γενέθλια

15:45 30/08
Το ΚΚΕ καταγγέλλει «την κατάπτυστη απόφαση των ΗΠΑ» για απαγόρευση εισόδου στην Παλαιστινιακή Αρχή

Το ΚΚΕ καταγγέλλει «την κατάπτυστη απόφαση των ΗΠΑ» για απαγόρευση εισόδου στην Παλαιστινιακή Αρχή

15:30 30/08
ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση στο γραφείο της Βολουδάκη: Τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τη Δημοκρατία

ΣΥΡΙΖΑ για την επίθεση στο γραφείο της Βολουδάκη: Τέτοιες ενέργειες υπονομεύουν τη Δημοκρατία

15:29 30/08
Η Κάγια Κάλας δεν είναι «πολύ αισιόδοξη» για ενδεχόμενες κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ισραήλ

Η Κάγια Κάλας δεν είναι «πολύ αισιόδοξη» για ενδεχόμενες κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ισραήλ

15:15 30/08
Αντιδράσεις για την απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

Αντιδράσεις για την απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη

15:09 30/08
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved