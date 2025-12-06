Quantcast
Ρόδος: Έσπασαν κάβοι σε κρουαζιερόπλοιο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών - Real.gr
Ρόδος: Έσπασαν κάβοι σε κρουαζιερόπλοιο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

08:54, 06/12/2025
Ρόδος: Έσπασαν κάβοι σε κρουαζιερόπλοιο λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Η Λιμενική Αρχή της Ρόδου ενημερώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο (6/12) ότι ένα κρουαζιερόπλοιο σημαίας St Kitts & Navis με 49 μέλη πληρώματος, χωρίς επιβάτες, κατά τη μεθόρμισή του από το λιμάνι της Ρόδου προς ασφαλές αγκυροβόλιο, υπέστη θραύση των κάβων του λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή.

Στην περιοχή μετέβησαν άμεσα τα ρυμουλκά πλοία “ΚΑΠΤΑΙΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ V” Ν.Π. 12957 και “ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ Α” Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 135. Με τη συνδρομή των ρυμουλκών, το κρουαζιερόπλοιο κατέπλευσε με ασφάλεια στο αγκυροβόλιο του όρμου Ιαλυσού, όπου θα παραμείνει μέχρι την βελτίωση των τοπικών καιρικών συνθηκών.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ρόδου, ενώ από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση

