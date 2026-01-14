Ρόδος: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης - Real.gr

Quantcast
Ρόδος: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης

21:45, 14/01/2026
ΠΗΓΗ: Χ

Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα κατάφεραν οι αστυνομικές Αρχές, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή των αστυνομικών δυνάμεων της Ρόδου. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί τέσσερις συλλήψεις.

Στην αστυνομική επιχείρηση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης ενώ εντοπίστηκε ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 43 δενδρύλλια κάνναβης
  • 107 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
  • 3.200 γραμμάρια κάνναβης σε στάδιο αποξήρανσης
  • Πλήθος σπόρων κάνναβης
  • Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας
  • 6 ζυγαριές ακριβείας
  • Το χρηματικό ποσό των 740 ευρώ
  • 6 κινητά τηλέφωνα
  • 2 οχήματα

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

