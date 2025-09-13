Ρόδος: Γνωστή influencer συνελήφθη για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Πώς βρέθηκε στο μικροσκόπιο των Αρχών - Real.gr

Μια υπόθεση που αρχικά καταγράφηκε ως «απλή» υπεξαίρεση ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου πήρε διαφορετική τροπή, με κεντρικό πρόσωπο μια νεαρή influencer γνωστή στην τοπική κοινωνία της Ρόδου.

Η νεαρή κατηγορείται για κατοχή ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα ροζ κοκαΐνης.

Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, η υπόθεση ξεκίνησε στις 29 Αυγούστου 2025, όταν υπάλληλος εταιρείας ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων υπέβαλε μήνυση για υπεξαίρεση οχήματος. Σύμφωνα με τη μήνυση, η κατηγορούμενη είχε νοικιάσει το όχημα, αλλά δεν είχε καταβάλει τα οφειλόμενα μισθώματα και δεν το είχε επιστρέψει, παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στις 11 Σεπτεμβρίου σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο της Ρόδου. Εκπρόσωπος της εταιρείας ενημέρωσε τις Αρχές, ενώ αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε έλεγχο του οχήματος.

Κατά την έρευνα, σύμφωνα με την dimokratiki.gr, βρέθηκαν δύο συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 9,27 γραμμάρια ροζ κοκαΐνης, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας και το ποσό των 100 ευρώ σε μετρητά.

Εντός του αυτοκινήτου εντοπίστηκε επίσης άδεια οδήγησης που ανήκει σε διαφορετικό πρόσωπο, γεγονός που ενισχύει τα ερωτηματικά γύρω από την υπόθεση.

Η υπόθεση πήρε νέα τροπή σήμερα, όταν η μητέρα της παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην αστυνομία και συνελήφθη, δίνοντας νέα διάσταση στις έρευνες. Η κόρη συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα και παραπέμφθηκε ενώπιον του τακτικού Ανακριτή για τα περαιτέρω ενώ η μητέρα της αφέθηκε ελεύθερη.