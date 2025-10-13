Ρόδος: Κατέβασε την ελληνική σημαία και αντιστάθηκε στη σύλληψη - Στο αυτόφωρο 28χρονη αλλοδαπή - Real.gr

Στο αυτόφωρο θα οδηγηθεί σήμερα το μεσημέρι 28χρονη αλλοδαπή από τη Δανία, η οποία σε κατάσταση μέθης τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, αφαίρεσε και πέταξε την ελληνική σημαία που βρισκόταν έξω από υπηρεσία της αστυνομίας, ενώ αντιστάθηκε κατά της σύλληψής της.

Πιο αναλυτικά, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 4:47 τα ξημερώματα του Σαββάτου 11 Οκτωβρίου, και από όσα έχει γίνει γνωστό, η 28χρονη αλλοδαπή, βρισκόμενη σε κατάσταση μέθης, περνούσε έξω από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Εκεί υπάρχει ελληνική σημαία, την οποία η 28χρονη αφαίρεσε από τη θέση της και την πέταξε.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από τους αστυνομικούς, οι οποίοι προσπάθησαν να τη συλλάβουν, αλλά η αλλοδαπή αντιστάθηκε. Τελικά, κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν, όπως αναφέρει η rodiaki.

Η 28χρονη κοπέλα κρατείται προκειμένου σήμερα το μεσημέρι να οδηγηθεί στο αυτόφωρο για να δικαστεί.