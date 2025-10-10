Ρόδος: Κατηγορούμενος λιποθύμησε μέσα στη δικαστική αίθουσα μόλις άκουσε την καταδίκη του - Real.gr

Λιποθύμησε μέσα στη δικαστική αίθουσα 54χρονος κατηγορούμενος στη Ρόδο, μόλις άκουσε την καταδίκη του.

Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, ο άνδρας λιποθύμησε μόλις άκουσε τον πρόεδρο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Δωδεκανήσου να τον κηρύσσει ένοχο για όλες τις κατηγορίες που τον βάραιναν, σε υπόθεση διακίνησης παράτυπων μεταναστών.

Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και επικράτησε αναστάτωση στο ακροατήριο. Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Ρόδου για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η διαδικασία διεκόπη προσωρινά προκειμένου να ολοκληρωθεί η διακομιδή του.