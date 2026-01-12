Ρούλα Πισπιρίγκου: Αναβλήθηκε για τις 18 Σεπτεμβρίου η δίκη για τον θάνατο της Τζωρτζίνας - Real.gr

Αναβολή για τις 18 Σεπτεμβρίου έλαβε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπιρίγκου για την δολοφονία της κόρης της Τζωρτζίνας.

Της Άννας Κανδύλη

Το δικαστήριο έκανε δεκτό μετά από θετική εισαγγελική πρόταση το αίτημα που υπέβαλε η υπεράσπιση της κατηγορουμένης.

Στη δικαστική αίθουσα βρέθηκε ο πρώην σύζυγος της, Μάνος Δασκαλάκης, καθώς και μέλη της οικογένειάς της.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτοδίκως η Ρ. Πισπιρίγκου καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση ενώ της έχουν επιβληθεί δις ισόβια για τις δολοφονίες των άλλων δύο παιδιών της, της Μαλένας και της Ίριδας.