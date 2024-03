Ρούλα Πισπιρίγκου: «Πόζαρε με την Τζωρτζίνα πριν της δώσει τη μοιραία δόση κεταμίνης» - Θέμα στη Daily Mail η καταδίκη της

Σε άλλους τίτλους γράφει: «Η Ρούλα Πισπιρίγkου σκότωσε την εννιάχρονη κόρη της με κεταμίνη. Η 35χρονη μητέρα ερευνάται για τους θανάτους και των άλλων δύο κοριτσιών της μέσα σε τρία χρόνια. Η Πισπιρίγkου υποστήριξε σταθερά την αθωότητά της κατά τη διάρκεια μιας μακράς δίκης».

Στο εκτενές ρεπορτάζ η εφημερίδα αναλύει την υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα μας. «Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε στην Ελλάδα μια γυναίκα που δολοφόνησε την εννιάχρονη τετραπληγική κόρη της Τζωρτζίνα καθώς κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία εκ προμελέτης».

Life in prison for Greek mother who murdered her tetraplegic nine-year-old daughter after posing for final photo portraying herself as a loving parent https://t.co/qHaM5pUBugpic.twitter.com/WbAcBvFRA3