Ρουμανία: Αίτημα για μνημείο για τους επτά αδικοχαμένους ΠΑΟΚτσήδες στο σημείο της τραγωδίας - Real.gr

Ρουμανία: Αίτημα για μνημείο για τους επτά αδικοχαμένους ΠΑΟΚτσήδες στο σημείο της τραγωδίας

17:30, 06/02/2026
Τη δημιουργία ενός χώρου μνήμης στον τόπο της τραγωδίας για τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα ζήτησαν με επιστολή τους οι οπαδοί της Τιμισοάρα.

«Πρότασή μας είναι η διαμόρφωση μιας μικρής ζώνης στάθμευσης εκτός του οδοστρώματος, η οποία να επιτρέπει την ασφαλή προσωρινή στάση των οχημάτων, χωρίς να επηρεάζεται η ροή της κυκλοφορίας και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των χρηστών του δρόμου.

Η ζώνη αυτή θα μπορούσε να ενσωματώνει με διακριτικό και κατάλληλο τρόπο και τον μνημειακό χώρο που θα περιλαμβάνει το μικρό εκκλησάκι που προτείνουν οι Έλληνες φίλαθλοι.

Η Ένωση Φιλάθλων Τιμισοάρα Druckeria δηλώνει την πλήρη διαθεσιμότητά της να στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή μέσω διαλόγου, διαμεσολάβησης με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και συμμετοχής στον συντονισμό των τεχνικών πτυχών της, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας», αναφέρουν οι Ρουμάνοι φίλαθλοι.

Πηγή: filathlos.gr

