Τροχαίο στη Ρουμανία: Θρήνος για τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ - Τα πρόσωπα της τραγωδίας - Real.gr

Ολόκληρη η Ελλάδα παραμένει σοκαρισμένη από τον τραγικό θάνατο των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ στο τροχαίο που σημειώθηκε στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης (27/1), ενώ ταξίδευαν για να στηρίξουν την ομάδα τους στον αγώνα στη Λιόν την Πέμπτη.

Από τους 10 οπαδούς του ΠΑΟΚ, που επέβαιναν στο βαν που είχε ξεκινήσει από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγό κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα και τραυματίστηκαν τρεις. Εκ των οποίων οι δύο έχουν τραυματιστεί ελαφρά ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας αλλά έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Οι σοροί των επτά οπαδών έχουν ταυτοποιηθεί. Ο Βασίλης Μολντοβάνοφ, ο Χρήστος Ζέπος και ο Γιώργος Κεσανίδης είναι τρεις από τους επτά οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά» που έφυγαν από τη ζωή τόσο πρόωρα και άδικα.

Ένα βαρύ πένθος έχει «σκεπάσει» και την Αλεξάνδρεια της Ημαθίας η οποία μετρά τρεις νεκρούς από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ρουμανία.

Τον Βασίλη, τον Κωνσταντίνο και τον Δημήτρη. Τρία νέα παιδιά, από μικροί «αετόπουλα», όπως τους αποκαλούσαν στον τοπικό σύνδεσμο οπαδών του ΠΑΟΚ του οποίου ήταν ενεργά μέλη. Αχώριστοι και στη ζωή και στην κερκίδα επιβιβάστηκαν στο μαύρο βαν για να «κάνουν χιλιόμετρα πάλι», όπως λέει και το γνωστό σύνθημα της ασπρόμαυρης κερκίδας, και να πανηγυρίσουν έναν ακόμη ευρωπαϊκό θρίαμβο του ΠΑΟΚ.

Δυστυχώς, όμως, το ταξίδι και ο χρόνος σταμάτησαν έξω από την Τιμισοάρα και οι 3 φίλοι ταξίδεψαν για τη «γειτονιά των αγγέλων».