Ρυμουλκήθηκε στα Νέα Στύρα το φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα - Real.gr

Στα Νέα Στύρα της Εύβοιας, ρυμουλκήθηκε το φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, νηογνώμονας έλεγξε το πλοίο και δεν βρήκε βλάβη στα πηδάλια, όπως είχε υποστηρίξει ο καπετάνιος , ο οποίος απολογείται την Παρασκευή.

Στο μεταξύ, μηνύσεις για το ατύχημα και την κατάσταση που επικράτησε στο φέρι μποτ ετοιμάζονται να καταθέσουν επιβάτες του πλοίου.

Η δικηγόρος επιβατών, Αθηνά Αποστολοπούλου, η οποία ήταν στο φέρι μποτ κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, μίλησε στην ΕΡΤ: «Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών.

Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες».

Ο ΑΝΤ1 έφερε στο φως της δημοσιότητας φωτογραφίες-ντοκουμέντα από τις ρηγματώσεις στο φέρι μποτ: