Ρύθμιση του ΥΠΑΑΤ για τους αγρότες που δεν έλαβαν τη βασική ενίσχυση λόγω εκκρεμοτήτων στο Κτηματολόγιο - Real.gr

Η πρωτοβουλία καλύπτει περιπτώσεις όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση τίτλων κυριότητας.

Πρωτοβουλία για την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος ενεργών γεωργών οι οποίοι δεν έλαβαν τη βασική ενίσχυση λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρισης των δικαιωμάτων τους στο Κτηματολόγιο αναλαμβάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως ανακοινώθηκε, η ρύθμιση αφορά παραγωγούς που καλλιεργούν γεωργικές εκτάσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, ωστόσο δεν έλαβαν ενίσχυση επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των δικαιωμάτων τους στο Κτηματολόγιο. Στόχος, όπως τονίζεται, είναι να διασφαλιστεί ότι δεν θα αποκλείονται από τις ενισχύσεις αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας διοικητικών εκκρεμοτήτων.

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία καλύπτει περιπτώσεις όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση τίτλων κυριότητας, όπως παραχωρητήρια από αναδασμούς ή διανομές, εκκρεμεί η μεταγραφή ή η κύρωση και έκδοση διοικητικής μεταβίβασης κυριότητας από το Δημόσιο, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων στο πλαίσιο της κτηματογράφησης που αναγνωρίζει εμπράγματο δικαίωμα υπέρ του παραγωγού, χωρίς όμως αυτή να έχει ενσωματωθεί ακόμη στα στοιχεία του Κτηματολογίου λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάρτησης των αρχικών εγγραφών.

Η ρύθμιση προβλέπει επιπλέον την εισαγωγή μεταβατικού μηχανισμού τεκμαιρόμενης επιλεξιμότητας, ο οποίος θα βασίζεται σε διοικητικά ή συμβολαιογραφικά έγγραφα, τίτλους και πράξεις, σε αποδοχή ένστασης ή αντίρρησης από την αρμόδια Επιτροπή του Κτηματολογίου, καθώς και σε στοιχεία από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και λοιπές αποδείξεις πραγματικής καλλιέργειας.