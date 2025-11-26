Σαλαμίνα: Τα στοιχεία που... ξεκλείδωσαν την υπόθεση δολοφονίας της 75χρονης - Real.gr

Η νύφη βασάνισε την 75χρονη μέχρι να αποκαλύψει όλα τα μέρη που έκρυβε τα χρήματα και τα χρυσαφικά της και στη συνέχεια τη σκότωσε.

Του Θεοδόση Πάνου

Στα δικαστήρια Πειραιά έφτασε λίγο μετά τις 9:00 η καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 75χρονης πεθεράς της.

Η 46χρονη έφτασε στο δικαστικό μέγαρο κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με πάνοπλους αστυνομικούς να τη συνοδεύουν, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και έχοντας τα χέρια της πισθάγκωνα δεμένα με χειροπέδες.

Δύο είναι τα στοιχεία που ξεκλείδωσαν την υπόθεση της δολοφονίας της 75χρονης.

Το πρώτο είναι η κατάθεση της κόρης του θύματος, η οποία ανέφερε ότι αυτοί που μπήκαν στο σπίτι γνώριζαν πολύ καλά που έχει κρυμμένα χρήματα η μητέρα της. Και πράγματι οι αστυνομικοί κατά την αυτοψία του χώρου διαπίστωσαν επιλεκτικά σημεία έρευνας, κυρίως σε ένα σημείο που υπήρχε ένα κεραμικό βάζο, στο οποίο η 75χρονη έκρυβε χρήματα και λίρες.

Το δεύτερο σημείο είναι η εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο για τον έλεγχο των καμερών στον περιβάλλοντα χώρο της μονοκατοικίας.

Η δράστης, μέσω αυτής της εφαρμογής είχε στρέψει τις κάμερες σε άλλα σημεία ώστε να μη «σημαδεύουν» το παράθυρο το οποίο έσπασε και εισέβαλε στο εσωτερικό του σπιτιού.

Την εφαρμογή αυτή, στα κινητά τους, την είχαν τέσσερα συγκεκριμένα πρόσωπα, ανάμεσά τους και η 46χρονη.

Σημαντικό στοιχείο που οδήγησε την 46χρονη στην ομολογία, ήταν ένα εύρημα στο μαύρο αυτοκίνητο που της είχε παραχωρήσει ο πατέρας της, αλλά και ένα βίντεο από γειτονική κατοικία στο οποίο απεικονίζεται το εν λόγω όχημα να απομακρύνεται από το σπίτι του θύματος δευτερόλεπτα μετά το έγκλημα.

Το καταλυτικό στοιχείο όμως, ήταν δύο απειροελάχιστες κηλίδες αίματος που βρέθηκαν στο τιμόνι και το λεβιέ ταχυτήτων του μαύρου αυτοκινήτου. Κατά την ανάλυση DNA διαπιστώθηκε ότι ταυτοποιούνται με τον γενετικό κώδικα του θύματος.

Σημείο τριβής για νύφη και πεθερά αποτελούσαν οι πολιτικές προτιμήσεις της 46χρονης, η οποία είχε πολιτευτεί δύο φορές με την εγκληματική οργάνωση «Χρυσή Αυγή» και ήταν φανατική οπαδός του Νίκου Μιχαλολιάκου.

Η νύφη βασάνισε την 75χρονη μέχρι να αποκαλύψει όλα τα μέρη που έκρυβε τα χρήματα και τα χρυσαφικά της και στη συνέχεια τη σκότωσε.

Οι κάμερες ασφαλείας του σπιτιού είχαν αλλάξει εστίαση, όμως έχουν καταγράψει ηχητικά τη σκηνή του φόνου. Είναι μία ηχητική καταγραφή, όπου ακούγεται από την αρχή η φάση της ληστείας, των πιέσεων, του ξυλοδαρμού στο άτυχο θύμα που φωνάζει και παρακαλεί να μην τη χτυπήσει.

Κάποια στιγμή η γυναίκα λέει κάποιο μέρος που έχει και τιμαλφή τα οποία δεν φαίνεται να τα έχει πάρει η δράστιδα και σε κάποια φάση ακούγονται τα τελικά πλήγματα, με την άτυχη γυναίκα να λέει το «Πάτερ Ημών».

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 75χρονης ημεδαπής που τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου 2025 στη Σαλαμίνα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονης ημεδαπής, για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 31-10-2025 η 75χρονη βρέθηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα, εντός μονοκατοικίας όπου διέμενε μόνη της στη Σαλαμίνα.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός της 75χρονης έφερε βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού της, στον τράχηλο και στο θώρακα.

Από τη νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της θανούσας διαπιστώθηκαν βαριές κακώσεις κεφαλής, τραχήλου και θώρακα από θλων και νύσσον και τέμνον όργανο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 31-10-2025 η κατηγορούμενη κατευθύνθηκε προς την οικία της 75χρονης και, αφού παραβίασε παράθυρο της οικίας της, την τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ τόσο για την προσέγγιση όσο και τη διαφυγή της από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησε αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας η κατηγορούμενη εντοπίστηκε στην οικία της και προσήχθη στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.