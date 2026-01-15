Σάλος από τα σχόλια του αγροσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη – ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σφοδρή επίθεση με υβριστικούς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο αγροσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων.

Το περιστατικό έγινε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου. Ενώ είχαν πλησιάσει τον αγροσυνδικαλιστή οι δημοσιογράφοι προκειμένου να κάνει δηλώσεις για τις εξελίξεις των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο κ. Ανεστίδης βλέποντας τα μικρόφωνα των καναλιών είπε: «Αυτά τα ματσούκια να τα χώσει στον κ@@@ του Μητσοτάκη και θα χοροπηδάει ο π@@@@».

Όταν κάποιος του είπε ότι αυτά τα σχόλια μπορεί να δημοσιευτούν, ο κ. Ανεστίδης έδειξε προς τα γεννητικά του όργανα με τη χαρακτηριστική κίνηση και είπε: «Κι αν παίξουν, ΝΑ…»

Δείτε βίντεο:

Πηγή: Enikos.gr