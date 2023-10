Σάλος με στέλεχος του κόμματος Ερντογάν: «Προσεύχομαι για τον Χίτλερ γιατί σκότωνε Εβραίους» - Βίντεο

Πρόκειται για τον Σουλεϊμάν Σεζέν, έναν από τους εκπροσώπους του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στο τοπικό συμβούλιο της περιοχής Atakum στην Σαμψούντα, ο οποίος κατηγόρησε το Ισραήλ για την επίθεση σε νοσοκομείο στη Γάζα και υπενθύμισε λόγια του Χίτλερ.

«Οι άνθρωποι εξέφρασαν θυμό για τον Χίτλερ λέγοντας ότι ήταν ρατσιστής. Αλλά ο Χίτλερ έχει αυτή την παρατήρηση, “Θα με βρίζεις για κάθε Εβραίο που δεν σκότωσα”. Τόσο αληθινά λόγια, καθώς το σιωνιστικό εβραϊκό Ισραήλ βρίσκεται σήμερα πίσω από κάθε προσπάθεια δημιουργίας χάους στον κόσμο. Θυμάμαι για άλλη μια φορά τον Χίτλερ και προσεύχομαι για το έλεος του Θεού και τη χάρη του για τα λόγια του. Θεού θέλοντος, αυτό το τρομοκρατικό κράτος σύντομα θα πάψει να υπάρχει και θα υπάρξει ειρήνη στον κόσμο μόλις καθαριστεί από τους Εβραίους», τόνισε.

"I remember Hitler and pray for God's mercy on him" Turkish MP prayed for Hitler because he killed Jews

A ruling party member of the local council in Turkey's province of Samsun said in a council meeting that he "remembered Adolf Hitler and prayed for God's mercy on him" for his… pic.twitter.com/JtOjTpPxwp