Σαμοθράκη: Πυρκαγιά σε δασική έκταση – Μήνυμα από το 112 - Real.gr

Σαμοθράκη: Πυρκαγιά σε δασική έκταση – Μήνυμα από το 112

20:34, 09/08/2025
ΠΗΓΗ: Πυρκαγιά ενημέρωση facebook

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες της Σαμοθράκης το βράδυ του Σαββάτου 9 Αυγούστου.

Κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

 

