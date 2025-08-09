Σαμοθράκη: Πυρκαγιά σε δασική έκταση – Μήνυμα από το 112 - Real.gr

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καρυώτες της Σαμοθράκης το βράδυ του Σαββάτου 9 Αυγούστου.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Άνω_Καρυώτες #Σαμοθράκη της Περιφερειακής Ενότητας #Έβρου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 9, 2025
Κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025