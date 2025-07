Sani Festival 2025: 12 Ιουλίου – 23 Αυγούστου - Real.gr

Μουσικές που ταξιδεύουν, νύχτες που δεν ξεχνιούνται.

Καλοκαίρι στον λόφο της Σάνης σημαίνει μουσική που γεννιέται μέσα από το φως, την ανάμνηση και την επιθυμία. Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, το Sani Festival μεταμορφώνει το τοπίο της Χαλκιδικής σε σκηνή πολιτισμού, στήνοντας κάθε Ιούλιο κι Αύγουστο ένα ηχητικό πανόραμα χωρίς γεωγραφικά ή αισθητικά σύνορα.

Η φετινή διοργάνωση μάς καλεί ξανά κοντά της, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αστέρες της παγκόσμιας σκηνής και απρόσμενες συναντήσεις: οι Buena Vista All Stars, η Gloria Gaynor, η Grace Jones, οι Nouvelle Vague, οι Gipsy Kings με τον Tonino Baliardo, αλλά και η Ελληνίδα δημιουργός που σφράγισε τον σύγχρονο στίχο, Λίνα Νικολακοπούλου.

Και ανάμεσά τους, μια φωνή που μοιάζει να έρχεται από μακριά, αλλά μιλάει κατευθείαν στην καρδιά: η Norah Jones.

Σάββατο 19 Ιουλίου 2025

Η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα μουσικός Norah Jones έρχεται στο Sani Festival στις 19 Ιουλίου για μια σπάνια εμφάνιση που υπόσχεται να μας ταξιδέψει – μια συναυλία γεμάτη μαγεία, που θα αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε αυτό το καλοκαίρι. H ίδια δηλώνει ενθουσιασμένη που συμμετέχει στο Sani Festival και προσκαλεί το κοινό σε μία αξέχαστη μουσική βραδιά με φόντο το Αιγαίο.

Δείτε ΕΔΩ το μήνυμά της

Η Norah Jones εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη διεθνή μουσική σκηνή με την κυκλοφορία του άλμπουμ Come Away With Me το 2002 – ένα «μελαγχολικό μικρό άλμπουμ», όπως το έχει χαρακτηρίσει η ίδια – που σύστησε στο κοινό μια μοναδική φωνή και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο, σαρώνοντας τα GRAMMY Awards του 2003 με βραβεία όπως Άλμπουμ της Χρονιάς, Ηχογράφηση της Χρονιάς, Τραγούδι της Χρονιάς και Καλύτερη Πρωτοεμφανιζόμενη Καλλιτέχνιδα.

Έκτοτε, η Jones έχει κερδίσει συνολικά δέκα βραβεία GRAMMY, έχει πουλήσει πάνω από 52 εκατομμύρια άλμπουμ και τα τραγούδια της έχουν ξεπεράσει τα δέκα δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως. Έχει κυκλοφορήσει μια σειρά από πολυαγαπημένα και επιτυχημένα άλμπουμ – Feels Like Home (2004), Not Too Late (2007), The Fall (2009), Little Broken Hearts (2012), Day Breaks (2016), Pick Me Up Off The Floor (2020), το live άλμπουμ Til We Meet Again (2021), το εορταστικό άλμπουμ I Dream Of Christmas (2021) και το βραβευμένο με GRAMMY άλμπουμ Visions (2024) – καθώς και άλμπουμ με τα συγκροτήματα The Little Willies, El Madmo και Puss N Boots με τις Sasha Dobson και Catherine Popper.

Η συλλογή του 2010 …Featuring Norah Jones ανέδειξε την εκπληκτική της ευελιξία, συγκεντρώνοντας συνεργασίες της με καλλιτέχνες όπως οι Willie Nelson, Foo Fighters, Outkast και Herbie Hancock. Το 2022, η Jones ξεκίνησε το δικό της podcast με τίτλο Norah Jones Is Playing Along, στο οποίο φιλοξενεί αυθόρμητες μουσικές συνεργασίες και ανοιχτές συζητήσεις με αγαπημένους της καλλιτέχνες.

Πιο πρόσφατα, η Norah Jones και ο John Legend συνεργάστηκαν για πρώτη φορά στο μαγευτικό νέο τους single Summertime Blue – ένα αέρινο, μελαγχολικό ντουέτο από δύο ξεχωριστές φωνές της μουσικής. Το τραγούδι υπογράφουν σε παραγωγή η Jones και ο Gregg Wattenberg, ο οποίος και έθεσε τις βάσεις για αυτή τη σπουδαία συνάντηση δύο κορυφαίων τραγουδοποιών – πιανιστών με συνολικά 23 βραβεία GRAMMY στο ενεργητικό τους.

Sani Festival 2025 – Ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

SANI FESTIVAL 2025

SOUNDS OF THE WORLD

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.07

Buena Vista All Stars

One Night in Havana

Συμμετέχουν ιδρυτικά μέλη

του Buena Vista Social Club

JAZZ ON THE HILL

ΣΑΒΒΑΤΟ 19.07

Norah Jones

Visions 2025

INTERNATIONAL SOUNDS

ΣΑΒΒΑΤΟ 26.07

Gloria Gaynor

INTERNATIONAL SOUNDS

ΣΑΒΒΑΤΟ 02.08

Grace Jones

INTERNATIONAL SOUNDS

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08

Nouvelle Vague

SOUNDS OF THE WORLD

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08

Gipsy Kings

featuring Tonino Baliardo

GREEK VARIATIONS

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08

Λίνα Νικολακοπούλου

«Να ‘ταν η χαρά οικόπεδο»

Μανώλης Μητσιάς, Γλυκερία, Πίτσα Παπαδοπούλου

με τους Σοφία Παπάζογλου, Θοδωρή Βουτσικάκη, Ασπασία Στρατηγού, Απόστολο Κίτσο

και τη συμμετοχή του συνθέτη Kiki Lesendric

Όλες οι συναυλίες διεξάγονται στον Λόφο της Σάνης,

με ώρα έναρξης 21:30.

Προπώληση εισιτηρίων

Οι τιμές εισιτηρίων ξεκινούν από 25 ευρώ

Σχετικά με τo Sani Festival

Το Sani Festival, που διοργανώνεται εξ ολοκλήρου από ιδιωτικό φορέα, έχει αναδειχθεί σε σημαντικό πολιτιστικό θεσμό. Εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, στηρίζει με συνέπεια την αυθεντική τέχνη και την καλλιτεχνική έκφραση μέσα από τη μουσική, έχοντας σαν οδηγό το όραμα του Sani Resort για υψηλού επιπέδου πολιτιστική ψυχαγωγία. Για τη συμβολή του στην προώθηση του πολιτισμού, το θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos έχει τιμηθεί επί τρία διαδοχικά έτη (2022, 2023 και 2024) με το βραβείο “World’s Leading Cultural Destination Resort” στα διακεκριμένα World Travel Awards.

Φιλοξενώντας θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, αλλά και αγκαλιάζοντας νέες τάσεις και ταλέντα, το Sani Resort αποτελεί τον προορισμό για ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας. Από το 1992 έως σήμερα, στον Λόφο της Σάνης έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 400 συναυλίες και εκδηλώσεις με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως οι Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Tom Jones, Bonnie Tyler, Bob Geldof, Al Di Meola, Mory Kanté, Ludovico Einaudi, Cesaria Evora, Ahmad Jamal, Tito Puente, Milva, Abbey Lincoln, Cassandra Wilson, Yann Tiersen, Lila Downs, Arturo Sandoval, Charles Lloyd, Dee Dee Bridgewater, Joss Stone, Daniel Hope, Gonzalo Rubalcaba, Brad Mehldau, Peter Greenaway, Michel Legrand, Branford Marsalis, Richard Galliano, Alison Moyet, αλλά και σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς και ερμηνευτές, όπως ο Νίκος Παπά ζογλου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Ελένη Καραΐνδ ρου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Ελευθερία Αρβανιτάκ η, η Δήμητρα Γαάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Φαραντούρη και ο Θάνος Μικρούτσικος.

Σχετικά με το Sani Resort

Το Sani Resort στην Χαλκιδική είναι ένας παγκοσμίου κύρους προορισμός για οικογενειακές διακοπές πολυτελείας, που περιλαμβάνει πέντε βραβευμένα παραθαλάσσια ξενοδοχεία: Sani Beach, Sani Club, Porto Sani, Sani Asterias και Sani Dunes. Το συγκρότημα εκτείνεται σε ένα φυσικό καταφύγιο 4.000 στρεμμάτων, που περιβάλλεται από πυκνά πευκοδάση και παραλίες μοναδικής ομορφιάς, ενώ εδώ και 50 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολυτελή τουρισμό της Μεσογείου. Το Sani Resort προσφέρει κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων ιδιωτική μαρίνα σκαφών, το Rafa Nadal Tennis Center, την ακαδημία ποδοσφαίρου σε συνεργασία με το Chelsea FCF και το Bear Grylls Survival Academy. Κάθε χρόνο, διοργανώνει δύο καταξιωμένα πολιτιστικά φεστιβάλ, το Sani Festival και το Sani Gourmet. Πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμου τουρισμού, το Sani έχει αναπτύξει ένα φιλόδοξο πλάνο αειφορίας, ενώ έχει επανειλημμένως α ποσπάσει διεθνείς διακρίσεις στα World Travel Awards: “World’s Leading Luxury Green Resort” επί πέντε συνεχόμενα έτη και “World’s Leading Family and Beach Resort” επί έξι διαδοχικά έτη, ενώ το 2023 και το 2024 απέσπασε και το βραβείο “World Leading Sustainable Resort”. Παράλληλα, το Sani Resort βραβεύτηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ως “Best Sustainable Destination” στα Marie Claire Sustainability Awards. Το Sani Resort είναι μέλος του Ομίλου Sani/Ikos, ενός καινοτόμου, δυναμικά αναπτυσσόμενου ξενοδοχειακού ομίλου με συγκροτήματα πολυτελείας σε μοναδικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου. Περισσότερες πληροφορίες: https://sani-resort.com/gr .