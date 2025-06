Sani Festival 2025: Gloria Gaynor - Σάββατο 26 Ιουλίου - Real.gr

Η θρυλική ερμηνεύτρια του «I will survive» στη σκηνή του Sani Festival για μια βραδιά γεμάτη ενέργεια και συγκίνηση.

Κάποιες φωνές ξεπερνούν τις εποχές. Ορισμένα τραγούδια αποκτούν βαθιά προσωπική σημασία. Και κάποια καλοκαίρια μένουν αξέχαστα. Το Sani Festival, ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Μεσογείου, υποδέχεται το Σάββατο 26 Ιουλίου τη μοναδική Gloria Gaynor, για μια εμφάνιση που θα θυμόμαστε για πάντα.

Η θρυλική ερμηνεύτρια του “I Will Survive” – του τραγουδιού που έγινε παγκόσμιος ύμνος δύναμης, ελπίδας και προσωπικής λύτρωσης – ανεβαίνει στη σκηνή του λόφου της Σάνης, συνοδευόμενη από τη δεκαμελή μπάντα της, σε μια συναυλία-γιορτή. Ένα show γεμάτο πάθος, συγκίνηση και ασταμάτητη ενέργεια, με διαχρονικά dancefloor classics που θα πλημμυρίσουν τη Χαλκιδική με ρυθμό και συναισθήματα.

Η διαδρομή της Gloria Gaynor είναι συνώνυμη με τη δύναμη της αντοχής. Από το «Never Can Say Goodbye», την πρώτη μεγάλη επιτυχία της disco εποχής, μέχρι το “I Am What I Am” και φυσικά το πολυβραβευμένο “I Will Survive“, η Αμερικανίδα καλλιτέχνιδα κατάφερε να μετατρέψει προσωπικές δοκιμασίες και έναν σοβαρό τραυματισμό μετά από πτώση στη σκηνή που την καθήλωσε για μήνες, και χρόνια προσωπικών αγώνων – σε παγκόσμια έμπνευση.

Το “I Will Survive“, που αρχικά είχε τοποθετηθεί στην πίσω πλευρά ενός δίσκου από τη δισκογραφική της εταιρεία (Polydor Records), αναδείχθηκε σε απόλυτο disco anthem χάρη στους DJs και το κοινό. Το 1980 της χάρισε το πρώτο της βραβείο Grammy (Best Disco Recording), ενώ το 2016 εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των ΗΠΑ, ως αναγνώριση για τη διαχρονική του αξία και πολιτιστική επιρροή.

Όπως λέει η ίδια η Gaynor: «Είναι προνόμιο και τιμή μου να ερμηνεύω αυτό το τραγούδι και να εμπνέω ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, κάθε εθνικότητας, φυλής, θρησκείας, χρώματος και ηλικίας, να ενώνονται μαζί μου καθώς τραγουδώ και ζω τις λέξεις: I Will Survive».

Το “Never Can Say Goodbye” θεωρείται η πρώτη μεγάλη επιτυχία-ορόσημο της disco μουσικής, οδηγώντας το 1975 την Εθνική Ένωση Disc Jockeys να την ανακηρύξει και επίσημα τότε «Βασίλισσα της Ντίσκο».

Η καλλιτεχνική της πορεία δεν σταμάτησε ποτέ. Το 2019 επέστρεψε με έναν προσωπικό gospel δίσκο, το “Testimony“, αποσπώντας άλλο ένα βραβείο Grammy για Καλύτερο Άλμπουμ Gospel (Roots Gospel Album). Το άλμπουμ, που περιλαμβάνει και μια διασκευή του “Man of Peace” του Bob Dylan, επιβεβαιώνει ότι η φωνή της Gaynor συνεχίζει να εμπνέει – παραμένοντας ένα ζωντανό σύμβολο αναγέννησης και πίστης.

Σήμερα, στα 76 της, η Gloria Gaynor συνεχίζει να συγκινεί και να ξεσηκώνει το κοινό. Με κάθε της εμφάνιση αποδεικνύει ότι η μουσική μπορεί να είναι φάρμακο, παρηγοριά και γιορτή ταυτόχρονα.

Η συναυλία της στο Sani Festival αποτελεί μία από τις κορυφαίες στιγμές του φετινού προγράμματος και μια μοναδική ευκαιρία για το ελληνικό κοινό να ζήσει από κοντά μια αυθεντική εμπειρία. Το Sani Resort, που φιλοξενεί το φεστιβάλ από το 1992, θα φωτιστεί από τη λάμψη μιας διαχρονικής προσωπικότητας της μουσικής σκηνής, ενώ ο λόφος της Σάνης θα μετατραπεί σε ένα μεγάλο ανοιχτό πάρτι γεμάτο φως, χορό και κοινή δύναμη.

#SaniFestival #StarsOnTheHill #OnlyatSani

Προπώληση εισιτηρίων:

www.sanifestival.gr

https://sani-resort.com/festivals/sani-festival-2025

www.more.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Sani Festival, πατήστε εδώ.

Facebook: TheSaniFestival

Instagram: Sani Resort (@sani_resort_official)

Τik Tok: (@saniresortofficial)

Youtube: SaniResortOfficial

Σχετικά με το Sani Festival

Το Sani Festival, που διοργανώνεται εξ ολοκλήρου από ιδιωτικό φορέα, έχει αναδειχθεί σε σημαντικό πολιτιστικό θεσμό. Εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, στηρίζει με συνέπεια την αυθεντική τέχνη και την καλλιτεχνική έκφραση μέσα από τη μουσική, έχοντας σαν οδηγό το όραμα του Sani Resort για υψηλού επιπέδου πολιτιστική ψυχαγωγία. Για τη συμβολή του στην προώθηση του πολιτισμού, το θέρετρο του Ομίλου Sani/Ikos έχει τιμηθεί επί τρία διαδοχικά έτη (2022, 2023 και 2024) με το βραβείο “World’s Leading Cultural Destination Resort” στα διακεκριμένα World Travel Awards.

Φιλοξενώντας θρύλους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, αλλά και αγκαλιάζοντας νέες τάσεις και ταλέντα, το Sani Resort αποτελεί τον προορισμό για ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας. Από το 1992 έως σήμερα, στον Λόφο της Σάνης έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 400 συναυλίες και εκδηλώσεις με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως οι Andrea Bocelli, Plácido Domingo, Tom Jones, Bonnie Tyler, Bob Geldof, Al Di Meola, Mory Kanté, Ludovico Einaudi, Cesaria Evora, Ahmad Jamal, Tito Puente, Milva, Abbey Lincoln, Cassandra Wilson, Yann Tiersen, Lila Downs, Arturo Sandoval, Charles Lloyd, Dee Dee Bridgewater, Joss Stone, Daniel Hope, Gonzalo Rubalcaba, Brad Mehldau, Peter Greenaway, Michel Legrand, Branford Marsalis, Richard Galliano, Alison Moyet, αλλά και σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς και ερμηνευτές, όπως ο Νίκος Παπάζογλου, ο Διονύσης Σαββόπουλος, η Ελένη Καραΐνδ ρου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μανώλης Μητσιάς, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μαρία Φαραντούρη και ο Θάνος Μικρούτσικος.

Σχετικά με το Sani Resort

Το Sani Resort στην Χαλκιδική είναι ένας παγκοσμίου κύρους προορισμός για οικογενειακές διακοπές πολυτελείας, που περιλαμβάνει πέντε βραβευμένα παραθαλάσσια ξενοδοχεία: Sani Beach, Sani Club, Porto Sani, Sani Asterias και Sani Dunes. Το συγκρότημα εκτείνεται σε ένα φυσικό καταφύγιο 4.000 στρεμμάτων, που περιβάλλεται από πυκνά πευκοδάση και παραλίες μοναδικής ομορφιάς, ενώ εδώ και 50 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πολυτελή τουρισμό της Μεσογείου. Το Sani Resort προσφέρει κορυφαίας ποιότητας υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, μεταξύ των οποίων ιδιωτική μαρίνα σκαφών, το Rafa Nadal Tennis Center, την ακαδημία ποδοσφαίρου σε συνεργασία με το Chelsea FCF και το Bear Grylls Survival Academy. Κάθε χρόνο, διοργανώνει δύο καταξιωμένα πολιτιστικά φεστιβάλ, το Sani Festival και το Sani Gourmet. Πρωτοπόρος σε θέματα βιώσιμου τουρισμού, το Sani έχει αναπτύξει ένα φιλόδοξο πλάνο αειφορίας, ενώ έχει επανειλημμένως αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις στα World Travel Awards: “World’s Leading Luxury Green Resort” επί πέντε συνεχόμενα έτη και “World’s Leading Family and Beach Resort” επί έξι διαδοχικά έτη, ενώ το 2023 και το 2024 απέσπασε και το βραβείο “World Leading Sustainable Resort”. Παράλληλα, το Sani Resort βραβεύτηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ως “Best Sustainable Destination” στα Marie Claire Sustainability Awards. Το Sani Resort είναι μέλος του Ομίλου Sani/Ikos, ενός καινοτόμου, δυναμικά αναπτυσσόμενου ξενοδοχειακού ομίλου με συγκροτήματα πολυτελείας σε μοναδικούς παραθαλάσσιους προορισμούς της Μεσογείου. Περισσότερες πληροφορίες: https://sani-resort.com/gr .