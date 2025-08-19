Sani Festival 2025: Ο Λόφος της Σάνης «πήρε φωτιά» με την εκρηκτική επανεμφάνιση των Gipsy Kings - Real.gr

Με τραγούδια όπως τα “Bamboleo”, “Volare”, “Djobi Djoba”, “Baila Me” και “Un Amor”, οι Gipsy Kings ένωσαν παλιούς και νέους θεατές από κάθε γωνιά του κόσμου σε μια μουσική γιορτή γεμάτη ρυθμό, χορό και συναίσθημα. Το κοινό χόρεψε ασταμάτητα, τραγούδησε δυνατά, και ταξίδεψε σε μεσογειακά τοπία, με τα γαλαζοπράσινα νερά του Αιγαίου και τον έναστρο ουρανό της Χαλκιδικής να υπογραμμίζουν τη μαγεία της στιγμής.

Με καταγωγή από την κοινότητα των Ρομά στην Αρλ της Γαλλίας, ο Tonino Baliardo ξεκίνησε ως μουσικός του δρόμου και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο σταρ. Το ξεκίνημα του συγκροτήματος έγινε μέσα από εμφανίσεις σε ιδιωτικά πάρτι στο Σαιν Τροπέ, όπου γοήτευσαν προσωπικότητες όπως η Brigitte Bardot, ο Charlie Chaplin και ο Kirk Douglas. Από τότε, οι Gipsy Kings έχουν πουλήσει πάνω από 20 εκατομμύρια άλμπουμ, αποσπώντας πλατινένιους και διαμαντένιους δίσκους σε όλο τον κόσμο, ενώ το Grammy Award που απέσπασαν για το άλμπουμ Savor Flamenco (2013) επισφράγισε την καταξίωσή τους ως πρεσβευτές της world music.