Sani Festival 2024: Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo - Σάββατο 10 Αυγούστου

Μία συναυλία που θα ξεσηκώσει το κοινό με τον χορευτικό ρυθμό, το μπρίο και την alegria της!

Το Sani Festival 2024 ολοκληρώνεται με μια συναυλία, πανηγυρική και εορταστική, όπως ακριβώς ταιριάζει στο καλοκαίρι! Με μουσική που δε σε αφήνει ασυγκίνητο και σε καλεί να χορέψεις. Το Σάββατο 10 Αυγούστου υποδέχεται τους Gipsy Kings οι οποίοι, μετά την τεράστια επιτυχία τους στην Acoustic Scene στο Glastonbury, θα βρεθούν μαζί με τον Tonino Baliardo στη σκηνή του Sani Festival.

Οι Gipsy Kings feat. Tonino Baliardo, είναι οι αδιαμφισβήτητοι «βασιλιάδες» της World Music. Κάτοχοι ρεκόρ όχι μόνο όσον αφορά τις ζωντανές συναυλίες αλλά και τις πωλήσεις δίσκων. Μαζί τους ο συνθέτης και παραγωγός των παγκόσμιων επιτυχιών «Bamboleo» και «Djobi Djoba», Tonino Baliardo και της πιο πρόσφατης επιτυχίας «Chica Del Sol», που περιέχεται στο άλμπουμ του Tonino Baliardo, «Renaissance». Ο Tonino Baliardo, ξάδερφος του μεγάλου Manitas De Plata, συνεχίζει την παράδοση της οικογένειας των Τσιγγάνων ως βιρτουόζος μαέστρος της ισπανικής κιθάρας.

GIPSY KINGS featuring Tonino Baliardo - CHICA DEL SOL

https://www.youtube.com/watch?v=VP7AtGAb-6Y

Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 20 εκατομμύρια άλμπουμ, πολλά βραβεία Grammy, οι Gipsy Kings είδαν τραγούδια τους να χρησιμοποιούνται σε soundtrack πασίγνωστων ταινιών: ξεχωρίζει η διασκευή τους στο «Hotel California» που χρησιμοποιήθηκε σε μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή του Big Lebowski

Hotel California Gipsy Kings HD The Big Lebowski Soundtrack)

https://www.youtube.com/watch?v=4YwzpNxVWj4

ενώ στο Toy Story ΙΙΙ απολαύσαμε τον Buzz και την Jessie σε ένα παθιασμένο paso doble στην διασκευή του «You've Got Friend».

Gipsy Kings - Hay Un Amigo En Mi (You've Got A Friend In Me)

https://www.youtube.com/watch?v=UrY827WkuRQ

Οι Gipsy Kings δημιουργούν μουσική που δεν γνωρίζει σύνορα. Το Bamboleo μάλιστα, εμβληματικό κομμάτι του συγκροτήματος, ακούγεται σε πλείστες διαφημίσεις σε όλο τον κόσμο.

Τραγούδια, αναγνωρίσιμα και αγαπητά, που οι Gipsy Kings παίζουν πάντα στο ζωντανό τους σετ υπό το ενθουσιαστικό χειροκρότημα και τον αποθεωτικό χορό των θαυμαστών τους.

Η ιστορία των Gipsy Kings και του Tonino Baliardo είναι μοναδική, μοιάζει με παραμύθι. Ξεκίνησαν την καριέρα τους τη δεκαετία του '70 από ένα μικρό χωριό της Νότιας Γαλλίας. Περιπλανώμενοι με το τροχόσπιτο τους στη χώρα, έπαιζαν ζωντανά τη χαρούμενη μουσική τους, σε γάμους, γιορτές και πανηγύρια, ακόμα και στους δρόμους. Ο Tonino έπαιζε την κιθάρα του και σιγά- σιγά αποκτούσε μια δική του τεχνική και διαμόρφωνε το δικό του στυλ. Ο Tonino, ξάδερφος του τεράστιου Manitas De Plata, συνεχίζει την παράδοση της οικογένειας των Τσιγγάνων ως βιρτουόζος μαέστρος της ισπανικής κιθάρας.

Η Μπριζίτ Μπαρντό τους συνάντησε ως πλανόδιους μουσικούς στους δρόμους της Μασσαλίας και τις παραλίες του Σαιν Τροπέ, και τους ζήτησε να παίξουν στα πάρτι της και έτσι τους γνώρισαν διάφοροι αστέρες του Χόλυγουντ όπως ο Τσάρλι Τσάπλιν (που έγινε μέγας θαυμαστής τους), ο Κερκ Ντάγκλας, ο Τόνι Κέρτις και άλλοι που έκτοτε τους ακολουθούσαν με μεγάλο ενθουσιασμό.

Ο Tonino έχει πει σε συνέντευξή του για εκείνα τα χρόνια: «Ξεκινήσαμε στο Saint Tropez με τις κιθάρες μας και από τότε έχουμε ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Η μουσική δεν έχει σύνορα και η μουσική μας είναι παγκόσμια». Αυτό πρέπει να είναι και το μυστικό τους για τα 30 χρόνια επιτυχίας: μία πραγματική αιωνιότητα στον κόσμο της σύγχρονης μουσικής.

Το 1987 οι Gipsy Kings κυκλοφόρησαν τα τραγούδια "Djobi Djoba" και "Bamboleo" και το παραλήρημα του κεφιού ξεκίνησε! Τα κομμάτια τους γνώρισαν τεράστια επιτυχία και αποτέλεσαν έμπνευση για πάρα πολλούς μουσικούς που με τις διασκευές τους έδωσαν νέα πνοή στις κλασικές επιτυχίες τους.

Gipsy Kings - Bamboléo (Official Video)

https://www.youtube.com/watch?v=7qbEt_lSib4&t=19s

Περισσότερα από τριάντα χρόνια τώρα, ο Tonino με τους Gipsys είναι ακόμα στο δρόμο με την Renaissance Worldwide περιοδεία τους. Νωρίτερα φέτος εμφανίστηκαν στις ΗΠΑ/Καναδά στη Μαλαισία, το Ντουμπάι, τη Γαλλία, την Κύπρο, την Ισπανία, την Κροατία και την Πορτογαλία όπου κέρδισαν και κοινό κριτικούς, με διθυραμβικά σχόλια.

Η παγκόσμια περιοδεία του, Renaissance έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Tonino καθώς συμμετέχει σε αυτήν την περιοδεία με τους δύο γιους του, Mikaël και Cosso Baliardo και τα ξαδέλφια τους. «Η οικογένειά μου είναι πολύ σημαντική για μένα και το να ερμηνεύουμε τα τραγούδια μας μπροστά στους θαυμαστές μας, μου δίνει μεγάλη χαρά και ευτυχία».

Gipsy Kings - Djobi, Djoba (Official HD Video)

https://www.youtube.com/watch?v=znxb6KtOo_c

Οι Gipsy Kings, οι μουσικοί νομάδες της εποχής μας, θα κάνουν μια στάση στη Χαλκιδική για μια συναυλία το Σάββατο 10 Αυγούστου με την οποία θα ολοκληρωθεί το Sani Festival για το 2024. Αυτή η πολυπληθής και πολύχρωμη μπάντα θα χαρίσει στο κοινό του Sani Festival μια βραδιά απογειωτικής μουσικής, ένα πάρτι χαράς και αισιοδοξίας, κεφιού και χορού!

Ένας πανηγυρικός αποχαιρετισμός από τους Gipsy Kings τους νομάδες της world μουσικής!

Κανείς δε θα μείνει ακίνητος!