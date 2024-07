Sani Festival 2024: Madeleine Peyroux - Σάββατο 13 Ιουλίου

Το Sani Festival 2024 εγκαινιάστηκε το Σάββατο 6 Ιουλίου με τη συγκλονιστική εμφάνιση του κορυφαίου τενόρου της εποχής μας Plácido Domingo, που ανέβηκε στη σκηνή του διεθνώς βραβευμένου φεστιβάλ στον μαγευτικό λόφο της Σάνης μαζί με τη Χριστίνα Πουλίτση, τον Γιώργο Περρή και την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Jordi Bernàcer.

Το φετινό Sani Festival συνεχίζεται με τη συναυλία της Madeleine Peyroux που ερχεται στον Λόφο της Σάνης στις 13 Ιουλίου, σηματοδοτώντας δύο δεκαετίες από το εμβληματικό της άλμπουμ «Careless Love» και μια δεκαετία από την πρώτη της εμφάνιση στο Sani Festival.

Η Madeleine Peyroux επιστρέφει στον Λόφο της Σάνης με το πιο τολμηρό έργο της δισκογραφίας της, «Let's Walk». Στο ολοκαίνουριό της άλμπουμ, η καλλιτέχνιδα συνδέει έντεχνα τις jazz, folk και chamber pop μελωδίες, ενώ οι στίχοι της, γεμάτοι συναίσθημα και ειλικρίνεια, αγγίζουν με κατανόηση και διορατικότητα σημαντικά ζητήματα της εποχής μας.

Έχοντας ξεκινήσει την καριέρα της, στην εφηβεία της, ως καλλιτέχνης στους δρόμους του Παρισιού, η καταξιωμένη τραγουδίστρια-τραγουδοποιός πλέον γεμίζει τις μουσικές σκηνές ανά τον κόσμο, εντυπωσιάζοντας τα κοινά με τη χάρη, αλλά και τη στιβαρότητα μίας σύγχρονης Billie Holiday, ενώ οι άλτο χροιές της φέρνουν στο νου τους Leonard Cohen, Tom Waits, Bob Dylan, Hank Williams και Joni Mitchell. «Εκεί που πάνε οι καρδιές και ο νους μας, ας περπατήσουμε, ας κυλήσουμε» ("Where hearts and minds will go, let's walk, let's roll"), λέει η Peyroux στο ομότιτλο κομμάτι του νέου της δίσκου, παροτρύνοντάς μας να αφεθούμε στη μαγευτική φωνή της, το Σάββατο 13 Ιουλίου, στον Λόφο της Σάνης κάτω από τον έναστρο ουρανό της Μεσογείου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SANI FESTIVAL

Εμβληματικές συναυλίες και εμφανίσεις στον Λόφο της Σάνης

Έως 10 Αυγούστου | Λόφος Σάνης

Το διεθνώς βραβευμένο φεστιβάλ του Sani Resort το καλοκαίρι του 2024 φιλοξενεί κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής: Madeleine Peyroux, Tom Jones, Emeli Sandé, Gipsy Kings, και ένα αφιέρωμα στα 100 χρόνια του μεγάλου συνθέτη Μίμη Πλέσσα. Υπόσχεται συναρπαστικές βραδιές στον Λόφο της Σάνης, κάτω από τα αστέρια, με ένα μοναδικό line-up θρύλων και πολυβραβευμένων καλλιτεχνών της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SANI FESTIVAL

JAZZ ON THE HILL

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.07

Madeleine Peyroux

INTERNATIONAL SOUNDS

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.07

Tom Jones

GREEK VARIATIONS

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.07

Στον Αιώνα του Μίμη Πλέσσα με τους Στέφανο Κορκολή, Δημήτρη Μπάση, Σοφία Μανουσάκη

INTERNATIONAL SOUNDS

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.08

Emeli Sandé

SOUNDS OF THE WORLD

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.08

Gipsy Kings

με τον Tonino Baliardo

Όλες οι συναυλίες διεξάγονται στον Λόφο της Σάνης, με Ώρα Έναρξης 21:30