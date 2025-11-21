Σαντορίνη: Χειροπέδες σε 48χρονο που πουλούσε «πειρατικά» συνδρομητικά κανάλια- Δικογραφία σε βάρος 68 ατόμων - Real.gr

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας συνέλαβαν την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, στη Σαντορίνη έναν 48χρονο, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των συνδρομητικών υπηρεσιών και την πνευματική ιδιοκτησία, κατ΄εξακολούθηση.

Επιπλέον, σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 68 ατόμων-τελικών χρηστών, για παράβαση της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε σχετική καταγγελία, η οποία τέθηκε υπόψη της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής απ’ όπου παραγγέλθηκε η διενέργεια των απαραίτητων προανακριτικών και ειδικών ανακριτικών πράξεων, με στόχο τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και τη βεβαίωση τέλεσης αδικημάτων.

Από την έρευνα της Αστυνομίας προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος διέθετε προς πώληση παράνομο εξοπλισμό για τη θέαση συνδρομητικού και άλλου οπτικοακουστικού υλικού, έναντι αμοιβής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ο 48χρονος, συντόνιζε και διαχειριζόταν την παροχή παράνομων συνδρομητικών υπηρεσιών, μέσω απευθείας πρόσβασης που είχε σε πλατφόρμα «panel» διαχείρισης παράνομων συνδρομών, ενώ παράλληλα παρείχε στους «πελάτες» του διά ζώσης ή εξ’ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη.

Για τις «υπηρεσίες» του, λάμβανε αντίστοιχα παράνομες συνδρομές, αξίας 50 ευρώ για 3 μήνες ή 100 ευρώ για 6 μήνες, ζημιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο εταιρείες παροχής συνδρομητικού περιεχομένου.

Από τις έρευνες που πραγματοποίησε κλιμάκιο αστυνομικών της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στην οικία του κατηγορούμενου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• συσκευή IPTV, η οποία είχε τροποποιηθεί και τη στιγμή της έρευνας έδινε τη δυνατότητα παράνομης θέασης -μεταξύ άλλων- συνδρομητικών καναλιών δύο εταιρειών, χωρίς νόμιμη συνδρομή,

• φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

• mini disk,

• συσκευή κινητής τηλεφωνίας και

• το χρηματικό ποσό των 4.820 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η δικογραφία τακτικής διαδικασίας που σχηματίστηκε σε βάρος των τελικών χρηστών υποβλήθηκε αρμοδίως.

Τέλος όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, σύμφωνα με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, προβλέπονται πλέον ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και σε βάρος των τελικών χρηστών-πελατών για τη χρήση παράνομου περιεχομένου που εμπίπτει στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.