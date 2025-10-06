Σάπες Ροδόπης: Συνοριοφύλακες συνέλαβαν διακινητή παράνομων μεταναστών - Real.gr

Επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, αντιστεκόμενος μάλιστα κατά τη σύλληψή του.

Έναν αλλοδαπό διακινητή ο οποίος οδηγώντας Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας οκτώ μη νόμιμους μετανάστες, συνέλαβαν σε οικισμό της Ροδόπης αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο οδηγός αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, συνεχίζοντας την πορεία του με μεγάλη ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, και μετά την ακινητοποίηση του οχήματος επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, αντιστεκόμενος μάλιστα κατά τη σύλληψή του.