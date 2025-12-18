Σάρα Εσκενάζυ: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα της, Αλμπέρτο Εσκενάζυ - Real.gr

Bαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του ηθοποιού, Αλμπέρτο Εσκενάζυ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια, μετά από γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, η κόρη του, Σάρα Εσκενάζυ ευχαρίστησε θερμά όσους της έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης γράφοντας:

«Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για τα μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης για την απώλεια μας. Αντί στεφάνων, όποιος επιθυμεί μπορεί να τιμήσει τη μνήμη του αγαπημένου μας πατέρα και συζύγου με μία δωρεά στο σπίτι του ηθοποιού, ώστε η τέχνη και η αγάπη που μας χάρισε να συνεχίσουν να φωτίζουν τις καρδιές μας».

Το τελευταίο «αντίο» στον ηθοποιό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.