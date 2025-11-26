Σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία Adel - Πλυμμήρισαν δρόμοι, φούσκωσαν ποτάμια - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την Κέρκυρα και την Αιτωλοακαρνανία, με αποτέλεσμα να ηχήσει το 112, καθώς πλημμυρικά φαινόμενα έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους σε πολλές περιοχές από την επέλαση της κακοκαιρίας Adel.

Το 112 έστειλε προειδοποίηση λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων, καλώντας τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες. Οι κάτοικοι καλούνται να είναι σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Μήνυμα του 112 στάλθηκε στα κινητά και των κατοίκων και της Αιτωλοακαρνανίας, λίγο μετά τις 21:00, εφιστώντας την προσοχή τους λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των κατολισθήσεων.



Το νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή. Πρόκειται να σημειωθεί και πάλι στις δυτικές περιοχές της χώρας, με Κέρκυρα και Ήπειρο να βρίσκονται ξανά στο «επίκεντρο» των ισχυρών καταιγίδων, οι οποίες αναμένεται να μην είναι το ίδιο έντονες όσο αυτές της προηγούμενης εβδομάδας.

Η νύχτα προβλέπεται δύσκολη για την κεντρική Κέρκυρα, καθώς είναι πολλά τα προβλήματα που δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε πολλές περιοχές του Δήμου.

Συγκεκριμένα, έχουν υπερχειλίσει ρέματα, κάποια άλλα φτάνουν στο όριο, ενώ παρατηρούνται κατολισθήσεις τοιχίων στις περιοχές Αγίων Δέκα και Μπενίτσες, στη Δασιά.



Το μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στον Ποταμό, όπου όλοι οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι, στον κάμπο της Αλεπούς και στο Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ένα ρέμα. Η Πυροσβεστική δέχεται κλήσεις για άντλησης υδάτων, από υπόγεια, ισόγεια και επιχειρήσεις και κοπές δένδρων.

Στα σημεία των προβλημάτων έχουν σπεύσει για βοήθεια ακόμα και εθελοντές, όπως τα μέλη της Αθλητικής Λέσχης Μοτοσυκλέτας Κέρκυρας.

Από το πρωί, κλιμάκιο της 5ης ΕΜΑΚ κι ένα πυροσβεστικό όχημα από την ‘Άρτα βρίσκονται στην Κέρκυρα.

Λόγω της κακοκαιρίας, δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί πλημμύρισε η αίθουσα με νερά από την οροφή.

Όπως έγινε επίσης γνωστό, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία αύριο στην κεντρική και νότια Κέρκυρα.

Υπερχείλιση ποταμού στον Ποταμό Κέρκυρας

Στα όρια του δρόμου έχει φτάσει πλέον το ύψος του νερού στο ποτάμι της περιοχής Ποταμός στην Κέρκυρα, λίγο έξω από την πρωτεύουσα του νησιού.

Η επί 40 λεπτά βροχόπτωση προκάλεσε πλημμυρικό φαινόμενο καθώς συνέβαλαν δυστυχώς φερτά υλικά, καλάμια και σκουπίδια, τα οποία σχεδόν έφραξαν τις δύο μπούκες (το άνοιγμα ή την είσοδο της κοίτης του ποταμού κάτω από τη γέφυρα) της γέφυρας που ενώνει το προάστιο με τον κεντρικό δρόμο.

Οι κάτοικοι ανησυχούν ότι αν βρέξει έστω και λίγο ακόμα, θα πλημμυρίσει όλη η περιοχή, σπίτια και επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, η κυκλοφορία του δρόμου πάνω στη γέφυρα έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας ενώ εκφράζονται εκ νέου φόβοι ακόμα και για τη στατικότητά της. Στο σημείο βρίσκονται στελέχη της πολιτικής προστασίας, άνδρες της πυροσβεστικής, αλλά και ένα σκαπτικό μηχάνημα το οποίο όμως λόγω της κατάστασης είναι πολύ δύσκολο να παρέμβει.



Από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων ανακοινώθηκε επίσης πως «με δυσκολία διεξάγεται αυτή τη στιγμή η κυκλοφορία των οχημάτων στο εισερχόμενο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα στο ύψος της Αγίας Αικατερίνης, ενώ επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Σπύρου Περουλάκη, περιοχή Ποταμός, λόγω προβλημάτων από την έντονη βροχόπτωση!».

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές και από την υποχώρηση τοιχίου στη Γέφυρα Καιζερ στο Πέραμα. Στο σημείο έσπευσαν μηχανήματα έργου της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και του δήμου κεντρικής Κέρκυρας. Ο δρόμος είναι ανοικτός, ωστόσο χρειάζεται πολλή προσοχή από τους οδηγούς.

Σε ποτάμια έχουν μετατραπεί αρκετοί δρόμοι της Κέρκυρας εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στις περιοχές Ποταμός, Αη Γιάννης, Κοκκίνι, Κοντόκαλι.

Στην περιοχή Κυρά Χρυσικου έπεσε δέντρο που έκλεισε το δρόμο, ενώ πλημμύρισαν μια φαρμακαποθήκη, φροντιστήριο στο Κοκκίνι, η περιοχή της Σπηλιάς καθώς και η διασταύρωση προς τον Άγιο Προκόπη. Λόγω της κακοκαιρίας δεν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου καθώς πλημμύρισε η αίθουσα. Έκκληση να περιορίσουν οι πολίτες τις μετακινήσεις κάνει η Πολιτική Προστασία με μήνυμα που εστάλη στα κινητά των κατοίκων της Κέρκυρας.

Νωρίτερα, κομμάτι πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την κορυφή του κολυμβητηρίου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας την ώρα που μέσα σε αυτό βρίσκονταν δεκάδες πολίτες, μεταξύ αυτών και πολλά παιδιά, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Το κολυμβητήριο εκκενώθηκε προκειμένου η Πυροσβεστική Υπηρεσία να προχωρήσει με ασφάλεια στην επιχείρηση απομάκρυνσης του πλεξιγκλάς.

Πλημμύρες και στο Αγρίνιο

Την ίδια ώρα, πλημμύρες και κατολισθήσεις σημειώθηκαν και στο Ζευγαράκι Αγρινίου, όταν μεγάλος όγκος φερτών υλικών από το κοντινό ρέμα παρασύρθηκε προς κατοικημένη περιοχή, προκαλώντας προβλήματα και εισροή νερών σε παρακείμενα σπίτια.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγρινίου, ενώ μηχανήματα έργου έφτασαν στο σημείο για την απομάκρυνση των υλικών και την αποκατάσταση της ροής του νερού, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω ζημιές.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο ίδιο χωριό, προβλήματα από την κακοκαιρία είχαν σημειωθεί και το 2017.

Κλειστά σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν και αύριο, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί του δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, καθώς επίσης και του δήμου νοτιας Κέρκυρας.

Η απόφαση ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές το απόγευμα και το βράδυ της Τετάρτης, καθώς και τις πτώσεις τοιχίων και τις καταπτώσεις πρανών σε πολλά σημεία του Δήμου. Οι συνθήκες αυτές καθιστούν δυσχερή και ενδεχομένως επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στις σχολικές μονάδες.

Ταυτόχρονα, την αναστολή της λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια) καθώς και των βρεφονηπιακών-παιδικών σταθμών που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Ξηρομέρου, για την αύριο Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2025.