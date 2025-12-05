Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron: Εικόνες καταστροφής από Φοινικούντα, Μάνδρα, Αργολίδα και Αττική - Real.gr

Quantcast
Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron: Εικόνες καταστροφής από Φοινικούντα, Μάνδρα, Αργολίδα και Αττική
Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron: Εικόνες καταστροφής από Φοινικούντα, Μάνδρα, Αργολίδα και Αττική

18:15, 05/12/2025
Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron: Εικόνες καταστροφής από Φοινικούντα, Μάνδρα, Αργολίδα και Αττική

Η κακοκαιρία Byron εξακολουθεί να πλήττει με σφοδρότητα το λεκανοπέδιο. Σε διάφορες περιοχές της χώρας, τα ρέματα υπερχείλισαν, πολλοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, ενώ οδηγοί και πεζοί εγκλωβίστηκαν.

Ανάμεσα στις περιοχές τις οποίες η κακοκαιρία «Byron», έπληξε με σφοδρότητα είναι και η Φοινικούντα, όπου δύο Γερμανοί τουρίστες είδαν το κατάλυμά τους να κατακλύζεται από τα ορμητικά νερά. Μαζί με τα τρία τους σκυλιά αναγκάστηκαν να βγουν από το παράθυρο του καταλύματος, στη συνέχεια κολύμπησαν και τελικά σώθηκαν με τη βοήθεια των γειτόνων.

Αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες από το τροχόσπιτο που παρασύρθηκε από την ορμή του ποταμού και καταπλάκωσε αυτοκίνητό τους.

Πολλοί δρόμοι στη Μάνδρα γέμισαν από τα φερτά υλικά, σε άλλους υποχώρησε το έδαφος.

 

Η έντονη κακοκαιρία έπληξε και την Αργολίδα προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες ζημιές στις περιοχές Ιρία και Κάντια του Δήμου Ναυπλιέων.

Το μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από τον ποταμό, ο οποίος διασχίζει το χωριό Ίρια. Η στάθμη των ορμητικών νερών ξεπέρασε τα όριά του, με αποτέλεσμα να ξεχυθεί στα γύρω εδάφη.

Δείτε εικόνες από Παλαιό Φάληρο, Νέα Πέραμο, Περιφερειακή Οδό Αιγάλεω στον Ασπρόπυργο όπου προκλήθηκαν ζημιές μετά τη «κακοκαιρία Byron»:

 

 

 

