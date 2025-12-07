Σαρωνικός: Ταυτοποιήθηκε ο διαρρήκτης – Είχε εισβάλλει στο Δημαρχείο και έφαγε τα τρόφιμα που βρήκε στα γραφεία - Real.gr

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σαρωνικού, κατόπιν προανακριτικής έρευνας, ταυτοποιήθηκε 39χρονος αλλοδαπός ως δράστης διάρρηξης που έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα από βραδινές ώρες της 29 Νοεμβρίου έως τις πρωινές ώρες της 1 Δεκεμβρίου 2025 στο Δημαρχείο Σαρωνικού.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, ο 39χρονος, αφού διέρρηξε παράθυρο του κτηρίου, ερεύνησε γραφεία προκαλώντας φθορές, μεταξύ των οποίων και θραύση γυάλινης θύρας, ενώ αφαίρεσε και κινητό τηλέφωνο.

Κατά την παραμονή του στους χώρους του Δημαρχείου κατανάλωσε τρόφιμα που εντόπισε στα γραφεία. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.