Σάρωσε τη χώρα η κακοκαιρία: Δύο νεκροί, πλημμύρες και καταστροφές - Εικόνες χάους - Real.gr

Δύο άνθρωποι έχασαν την ζωή τους από την κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα, ενώ καταγράφηκαν σοβαρές καταστροφές σε πολλές περιοχές.

Φονική αποδείχθηκε η κακοκαιρία που έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας, αφήνοντας πίσω της δύο νεκρούς, δεκάδες περιστατικά πλημμυρών και εγκλωβισμών, σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και εκτεταμένες ζημιές. Η Αττική, η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα και η Ήπειρος βρέθηκαν στο επίκεντρο των έντονων καιρικών φαινομένων, με τις Αρχές να παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας.

Μια νεκρή και μεγάλα προβλήματα στην Αττική

Σφοδρό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας που έπληξε αρκετές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα την Αττική, όπου μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην ‘Ανω Γλυφάδα. Μεγάλα προβλήματα καταγράφηκαν από τις έντονες και ισχυρές βροχοπτώσεις, που σημειώθηκαν λίγο μετά τις 5 το απόγευμα της Τετάρτης, σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου και κυρίως σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη και Βουλιαγμένη.

Νεκρή εντοπίστηκε, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μία γυναίκα, ηλικίας 56 ετών, όταν λίγο πριν τις 21.00 και ενώ ήταν πεζή, παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην οδό Κυρίλλου Μεθοδίου στην ‘Ανω Γλυφάδα και εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα. Στο σημείο μετέβησαν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες εντόπισαν τη γυναίκα και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. Στην συνέχεια η γυναίκα παρελήφθη από το ΕΚΑΒ.

Μεγάλα προβλήματα σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου της Αττικής καθώς δρόμοι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα οχήματα να ακινητοποιηθούν και οι οδηγοί να χρειαστούν τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων προκειμένου να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν σε Γλυφάδα, Βούλα, Βάρη, Βουλιαγμένη, Ωρωπό, Κορωπί, Νέα Μάκρη, στον δήμο Σαρωνικού. Επιπλέον, προβλήματα προκάλεσε η σφοδρή βροχόπτωση στην κυκλοφορία του Ηλεκτρικού και του Τραμ στις περιοχές του Μοσχάτου και της Καλλιθέας.

Πολλά προβλήματα δημιούργησε η κακοκαιρία και στον Ωρωπό καθώς η δυνατή και συνεχόμενη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στους Αγίους Αποστόλους με αποτέλεσμα να κλείσει εκείνο το σημείο, ενώ σε χείμαρρους μετατράπηκαν πολλοί κάθετοί οδοί.

Μήνυμα για απομάκρυνση εστάλη σε κατοίκους της περιοχής Γκορυτσά Ασπροπύργου λόγω της υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννη.

Μήνυμα 112 στη Ραφήνα – Υπερχείλησε το Μεγάλο Ρέμα

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε όσους βρίσκονται κοντά στις εκβολές του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας καλώντας τους να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν στο Δημαρχείο της Ραφήνας, λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε πλησίον των εκβολών του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, κατευθυνθείτε προς το Δημαρχείο Ραφήνας λόγω υπερχείλισης του ρέματος. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Άστρος Κυνουρίας: Λιμενικός 53 ετών χτυπήθηκε από ισχυρό κύμα και έχασε τη ζωή του

Επιπλέον, τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο ‘Αστρος Κυνουρίας, όπου λιμενικός, 53 ετών, με τον βαθμό του σημαιοφόρου και υπηρετών στο Λιμενικό Τμήμα της περιοχής, έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ο άτυχος λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι της περιοχής μαζί με την διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος.

Κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

‘Αμεσα σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης. Ο 53χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου, παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η διοικήτρια του Τμήματος είναι καλά στην υγεία της.

Πρωτοφανείς εικόνες από την κακοκαιρία στη Γλυφάδα: Ορμητικά νερά παρασύρουν αυτοκίνητα και κάδους – ΒΙΝΤΕΟ

Πλημμύρες, εγκλωβισμοί και εικόνες χάους στο Λεκανοπέδιο – Πάνω από 450 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Στην Άνω Γλυφάδα, δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, με φερτά υλικά και μεγάλες πέτρες να καταλήγουν σε κεντρικούς οδικούς άξονες, κάδους απορριμμάτων να παρασύρονται και να καρφώνονται σε οχήματα, ενώ λεωφορείο ακινητοποιήθηκε στην άνοδο δρόμου λόγω της έντασης των νερών.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει δεχτεί περισσότερες από 450 κλήσεις για την Αττική, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, παροχές βοήθειας και κοπές δέντρων, αριθμός που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος και στην υπόγεια διάβαση της οδού Σπύρου Λούη, συσσωρευμένα νερά κάλυψαν σχεδόν πλήρως οχήματα που ακινητοποιήθηκαν. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι οδηγοί κατάφεραν να εξέλθουν μόνοι τους.

Στον Κάλαμο, οικογένεια τεσσάρων ατόμων απεγκλωβίστηκε από κατοικία κοντά στο ρέμα της Ρεβυθιάς, ενώ αποκλεισμένες παρέμειναν οι περιοχές Κυψέλη, Αγία Μαρίνα, Ποσειδωνία και Άγιος Ανδρέας Αγκώνα.

Στον Ωρωπό, η συνεχόμενη βροχόπτωση προκάλεσε κατολισθήσεις στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στον παραλιακό δρόμο από το Μαρκόπουλο προς τον Κάλαμο. Παράλληλα, αναφέρθηκαν εγκλωβισμοί οδηγών, με τα συνεργεία του δήμου, της Περιφέρειας Αττικής και της Πυροσβεστικής να επιχειρούν σε κρίσιμα σημεία.



Στον Ασπρόπυργο, η επικίνδυνη άνοδος της στάθμης του ρέματος Αγίου Ιωάννη οδήγησε στην αποστολή προειδοποιητικού μηνύματος από το 112, με κατοίκους να απομακρύνονται προσωρινά από τα σπίτια τους. Αργότερα, η στάθμη υποχώρησε σε ασφαλή επίπεδα και οι κάτοικοι άρχισαν να επιστρέφουν.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από χθες το πρωί έως και σήμερα στις 18:00, το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχθηκε συνολικά 603 κλήσεις στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Αττικής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ρεκόρ βροχόπτωσης σε Αττική, Ανατολική Πελοπόννησο και Εύβοια

Όπως αναφέρει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ ΜΕΤΕΟ, πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 21/01 στην Αττική, την Ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr τα μεγαλύτερα ύψη βροχής μέχρι τις 20:00 καταγράφηκαν στην περιοχή Παπάγου Αττικής με 146.4mm, ακολουθεί η Τακτικούπολη Τριζοινίας με 130.4mm και ο Βύρωνας Αττικής με 126.4mm.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με το Μετεωρολογικό και Κλιματικό Παρατηρητήριο Αττικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, μέχρι τις 19:30 σημειώθηκαν σημαντικά ύψη βροχής καθώς σε περιοχές όπως περιοχή Παπάγου, Βύρωνας, Χαλάνδρι, Ηλιούπολη και Αμπελόκηπους, τα ύψη βροχής ξεπέρασαν τα 100 χιλιοστά.

Επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΥ Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κακοκαιρία προβλέπεται και την Πέμπτη 22-01-2026 με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους. Πιο αναλυτικά: Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται: α. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου) έως το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026, β. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 22-01-2026 έως το απόγευμα και γ. στις Κυκλάδες πρόσκαιρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 22-01-2026. Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου. Β. Πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι 8 με 10 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το μεσημέρι της Πέμπτης 22-01-2026 στο ανατολικό Αιγαίο (περιοχή Δωδεκανήσων, ανατολικών Κυκλάδων και νησιών ανατολικού Αιγαίου).

Προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας – Χιόνια, θυελλώδεις άνεμοι και προβλήματα στις μετακινήσεις

Στα ορεινά της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, οι χιονοπτώσεις είναι έντονες και συνεχείς, με υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα να καλύπτεται από παχύ στρώμα χιονιού. Στην Καρδίτσα, οι αυχένες Αγίου Νικολάου και Τυμπάνου έχουν χιονιστεί με ύψος που ξεπερνά το ένα μέτρο, ενώ στο Μέτσοβο και τα Τζουμέρκα τα σχολεία παρέμειναν κλειστά. Στα Τρίκαλα, η χιονόπτωση στα ορεινά ξεπέρασε το μισό μέτρο, χωρίς όμως να έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις, χάρη στην άμεση δράση 61 μηχανημάτων της περιφερειακής αρχής.

Στην Εγνατία Οδό η άρση απαγόρευσης για βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων έληξε στις 15:30, ενώ σε περιοχές της Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Εύβοιας συνεχίζονται ισχυρές χιονοπτώσεις και βροχοπτώσεις, με υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλα τα οχήματα.