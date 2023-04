Σάρωσε ο ΟΠΑΠ στα Sports Marketing Awards 2023

Κέρδισε το βραβείο Sports Marketing Brand of the Year και 12 ακόμη διακρίσεις.

Mεγάλος πρωταγωνιστής στα Sports Marketing Awards αναδείχθηκε, για ακόμα μια χρονιά, ο ΟΠΑΠ. Η εταιρεία ξεχώρισε κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την κορυφαία διάκριση «Sports Marketing Brand of the Year», καθώς και 12 ακόμη βραβεία για καινοτόμα αθλητικά προγράμματα και δράσεις που υλοποίησε, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική και έμπρακτη στήριξή του στον ελληνικό αθλητισμό.

Στα 13 βραβεία που απέσπασε ο ΟΠΑΠ, στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2023, συγκαταλέγονται, εκτός από τη διάκριση «Sports Marketing Brand of the Year», ένα PLATINUM, πέντε GOLD, τρία SILVER και τρία BRONZE βραβεία. Οι διακρίσεις αυτές αφορούν σε πρωτοβουλίες της εταιρείας με στόχο την ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού και την αποτελεσματικότερη σύνδεση του αθλητισμού με την κοινωνία.

Οι διακρίσεις του ΟΠΑΠ για τα προγράμματα και τις δράσεις του στον αθλητισμό

Συγκεκριμένα, τα βραβεία που απέσπασε ο ΟΠΑΠ στα Sports Marketing Awards 2023 είναι τα ακόλουθα:

. Sports Marketing Brand of the Year

. PLATINUM βραβείο στην κατηγορία «Best in Sports Marketing | Retail Brands» | Συνολική επικοινωνία μέσω των social media – περιεχόμενο με τις χορηγούμενες ομάδες (ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΠΑΕ ΑΕΚ, ΠΑΕ ΟΦΗ, Παναθηναϊκός Α.Ο., ΕΠΟ, ΕΟΚ) και τους χορηγούμενους αθλητές του προγράμματος OPAP Champions

. BRONZE βραβείο στην κατηγορία Best Sports Strategy for Customer Loyalty| Εθνική Ομάδα Μπάσκετ

. GOLD βραβείο στην κατηγορία Best Sports Related Commercial or Promotional Video| ΟΠΑΠ Χορηγία Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ

. GOLD βραβείο στην κατηγορία Best Overall Presence in Social Media| Συνολική επικοινωνία μέσω των social media – περιεχόμενο με τις χορηγούμενες ομάδες (ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΠΑΕ ΑΕΚ, ΠΑΕ ΟΦΗ, Παναθηναϊκός Α.Ο., ΕΠΟ, ΕΟΚ) και τους χορηγούμενους αθλητές του προγράμματος OPAP Champions

. BRONZE βραβείο στην κατηγορία Best Presence on YouTube | Συνολικό περιεχόμενο της πλατφόρμας Youtube με τις χορηγούμενες ομάδες (ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΠΑΕ ΑΕΚ, ΠΑΕ ΟΦΗ, Παναθηναϊκός Α.Ο., ΕΠΟ, ΕΟΚ, ΣΕΓΑΣ) και τους χορηγούμενους αθλητές του προγράμματος OPAP Champions

. GOLD βραβείο στην κατηγορία Best Presence on Meta’s platforms | Meta’s platforms (Facebook – Instagram) περιεχόμενο με τις χορηγούμενες ομάδες (ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ΠΑΕ ΑΕΚ, ΠΑΕ ΟΦΗ, Παναθηναϊκός Α.Ο., ΕΠΟ, ΕΟΚ) και τους χορηγούμενους αθλητές του προγράμματος OPAP Champions

. BRONZE βραβείο στην κατηγορία Best Long-term Sponsorship Investment by a Brand| Διαχρονικός Χορηγός του ελληνικού αθλητισμού

. GOLD βραβείο στην κατηγορία Best Sponsorship Program/Strategy για Αθλητή ή Αθλήτρια| OPAP CHAMPIONS

. GOLD βραβείο στην κατηγορία Best Sponsorship Program/Strategy για Ομαδικό Άθλημα| Χρυσός Χορηγός Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.)

. SILVER βραβείο στην κατηγορία Best Sponsorship Program/Strategy για Αθλητικό Σύλλογο / Σωματείο | ΟΠΑΠ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΣΕΓΑΣ

. SILVER βραβείο στην κατηγορία Best Sponsorship Program/Strategy για Αθλητική Διοργάνωση / Εκδήλωση | ΟΠΑΠ ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ - 39ος ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

. SILVER βραβείο στην κατηγορία Best NEW Sponsorship (σε ισχύ από 01.12.21) | OPAP ARENA