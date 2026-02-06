Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από τον Πύργο – Νεκρά εκατοντάδες ζώα στο Γούμερο - Real.gr

Σύνοψη από το Πλημμύρες σε κεντρικούς και αγροτικούς δρόμους, απεγκλωβισμοί πολιτών και εκκένωση σχολείων ήταν μερικά από τα κυριότερα συμβάντα που καταγράφηκαν στον Πύργο λόγω της κακοκαιρίας. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους και υποδομές υπέστησαν τεράστιες ζημιές.

Ο Δήμος Πύργου αναμένεται να υποβάλει αίτημα για να κηρυχθεί θεομηνιόπληκτος, ενώ όλα τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου θα παραμείνουν κλειστά για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Στο Γούμερο, καταγράφηκε κατάρρευση στάνης από χώματα προερχόμενα από το βουνό, με αποτέλεσμα να θανατωθούν εκατοντάδες ζώα ενός κτηνοτρόφου, προκαλώντας ανυπολόγιστη καταστροφή.

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από τον Πύργο, με πολλά προβλήματα να δημιουργούνται τόσο εντός του αστικού ιστού, όσο και σε κοινότητες. Πλημμύρες σε κεντρικούς και αγροτικούς δρόμους, απεγκλωβισμοί πολιτών από αυλές γεμάτες με νερό, εκκένωση σχολείων και αντλήσεις υδάτων και ζημιές σε υποδομές ήταν μερικά από τα κυριότερα συμβάντα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας. @patrisnews «Πληγές» μετρά η Ηλεία απο το νέο κύμα κακοκαιρίας. Άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους, υποδομές υπέστησαν τεράστιες ζημιές, προαύλια σχολείων, δρόμοι και καλλιέργειες πλημμύρισαν ενώ χωρίς νερό έχουν μείνει τα χωριά που υδροδοτούνται απο τον αγωγό Ερυμάνθου. #patris #news #hleia #kakokairia #katastrofes ♬ πρωτότυπος ήχος – Εφημερίδα Πατρίς – Patrisnews Ο Δήμος Πύργου βρέθηκε σε κατάσταση μέγιστης κινητοποίησης για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων, ενώ αναμένεται άμεσα να υποβληθεί αίτημα στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για να κηρυχθεί όλος ο Δήμος θεομηνιόπληκτος. Παράλληλα, με απόφαση του δημάρχου Στάθη Καννή, σήμερα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι Παιδικοί Σταθμοί και τα ΚΔΑΠ του Δήμου Πύργου. Η αναστολή λειτουργίας τους κρίθηκε απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στις υποδομές και το οδικό δίκτυο. Το σύνολο του έμψυχου δυναμικού και τα μηχανήματα έργου του Δήμου μας επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα, σε στενή και διαρκή συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις συναρμόδιες αρχές.

Το «πρώτο» καμπανάκι της κακοκαιρίας χτύπησε νωρίς το πρωί, όταν εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης και των μεγάλων όγκων νερών που έπεσαν πλημμύρισαν κεντρικοί δρόμοι, όπως η Πατρών, η Υψηλάντου, η Παπαφλέσσα και άλλες.

Περίπου την ίδια ώρα, εκατοντάδες μαθητές εκκένωναν τα σχολεία τους, αφού τα προαύλια γέμισαν με νερό. Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκε προληπτική οργανωμένη απομάκρυνση όλων των μαθητών των σχολείων 5ο Νηπιαγωγείο, 3ο Δημοτικό και 4ο γυμνάσιο του Δήμου Πύργου, για λόγους προστασίας της ζωής και της υγείας των μαθητών που βρίσκονται σε αυτά μετά από την εκδήλωση έντονων πλημμυρικών φαινόμενων. Συνεργεία της ΔΕΥΑ Πύργου, πραγματοποίησαν στην συνέχεια άντληση των υδάτων.

Επίσης, στην περιοχή της Κεραίας, στο δρόμο που διαπερνά το 3ο Δημοτικό και 4ο Γυμνάσιο, ένα μικρό μέρος του οδοστρώματος υπέστη καθίζηση, πρόβλημα το οποίο αποκαταστάθηκε άμεσα από συνεργείο του Δήμου Πύργου

Απεγκλώβισαν οικογένεια από πλημμυρισμένο σπίτι

Στην οδός Παπαγεωργίου, όπου το νερό ξεπέρασε το μισό μέτρο, χρειάστηκε η επέμβαση ανδρών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου, ώστε να απεγκλωβίσουν τα μέλη μιας οικογένειας από σπίτι, όπου είχε ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του νερού. Πυροσβέστες, μετέφεραν στην κυριολεξία στα χέρια τους, τους ενοίκους του σπιτιού αλλά και το σκυλάκι τους, καθώς το σπίτι τους πλημμύρισε και ήταν αδύνατη η απομάκρυνση από αυτό.

Επίσης, στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας Καταραχίου υπήρξε επέμβαση μηχανημάτων έργου, σε μια προσπάθεια να μην ξεχειλίσει ο αποστραγγιστικός αύλακας.

Η κακοκαιρία προκάλεσε ζημιές και σε δημοτικές κοινότητες, με επίκεντρο τη Βαρβάσαινα, την Παλαιοβαρβάσαινα, όπου σημειώθηκε κατολίσθηση σε αγροτικό δρόμο και το Γούμερο. Στην τελευταία κοινότητα μάλιστα, υπήρξε κατάρρευση στάνης από χώματα προερχόμενα από το βουνό, με αποτέλεσμα να θανατωθούν εκατοντάδες ζώα ενός κτηνοτρόφου. Έντονη ανησυχία επικράτησε και στην περιοχή της Σκαφιδιάς, αφού η στάθμη του ποταμού Ιάρδανου ανέβηκε απότομα, λόγω των συσσωρευμένων υδάτων.

Γενικότερα, ελάχιστα ήταν τα προβλήματα στις Δ.Ε. Ωλένης και Βώλακα, με τα περισσότερα να καταγράφονται στο κέντρο και στα περίχωρα της πόλης του Πύργου.

Συνολικά, οι παρεμβάσεις εστιάστηκαν στην αποκατάσταση της βατότητας του οδικού δικτύου, την προστασία των υποδομών και, με ιδιαίτερη μέριμνα, στη διασφάλιση της ασφάλειας των σχολικών μονάδων του Δήμου Πύργου.

ΝΕΚΡΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΖΩΑ

Ισοπεδώθηκε στάνη στο Γούμερο

Σε απόγνωση βρίσκεται ένας κτηνοτρόφος από την δημοτική κοινότητα Γουμέρου, του Δήμου Πύργου, βλέποντας την μικρή κτηνοτροφική του μονάδα να καταστρέφεται ολοκληρωτικά σε μόλις λίγα λεπτά.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπλξηξαν χθες και το ορεινό χωριό, είχαν ως αποτέλεσμα την ανυπολόγιστη καταστροφή της στάνης του κ. Αρίστου Φωτόπουλου.

Ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε στην περιοχή, έφερε την κατολίσθηση, με τις εγκαταστάσεις που διαθέτει ο κτηνοτρόφος να παρασέρνονται και να καταπλακώνονται από χώματα και νερό.

Εκτός από τις μεγάλες υλικές ζημιές στη μονάδα του, που ισοπεδώθηκε κυριολεκτικά, ο κ. Φωτόπουλος ανέφερε ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν θανατωθεί λόγω της κακοκαιρίας εκατοντάδες ζώα που είχε στην ιδιοκτησία του.

Απροσπέλαστος ο δρόμος που συνδέει την Αγία Άννα με το Γούμερο

Αντιμέτωποι με τον αποκλεισμό είναι οι κάτοικοι των απομακρυσμένων κοινοτήτων του Δήμου Πύργου, αφού ο δρόμος στη διακλάδωση Αγία Άννας και Γουμέρου που οδηγεί στην Αγία Άννα, έχει καταστεί απροσπέλαστος, λόγω της έντονης κακοκαιρίας που έπληξε και χθες, όπως και τις προηγούμενες ημέρες την περιοχή.

Το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατοντάδες οδηγούς, τόσο των γειτονικών κοινοτήτων, όπως η Πεύκη, ο Κλεινδιάς, η Αγία Άννα κ.α. και χαρακτηρίζεται από την υψηλή κυκλοφορία, αφού οδηγεί και στην Εθνική Οδό 111 Τρίπολης – Ολυμπίας και η διέλευση βαρέων οχημάτων γίνεται από εκεί.

Ωστόσο, το εν λόγω σημείο του δρόμου παρουσιάζει μεγάλη φθορά τα τελευταία χρόνια, ενώ εξαιτίας (και) των χθεσινών ιδιαίτερα ισχυρών βροχοπτώσεων το «Γουμερέικο» ρέμα που το διαπερνά «φούσκωσε» πάλι με νερό, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος, να γεμίσει με φερτά υλικά και να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για τους διερχόμενους οδηγούς και την ασφάλεια αυτών και των επιβατών.

«Ο δρόμος είναι κατασκευασμένος με σωλήνες (λούκια) και με τις πρώτες πλημμύρες γεμίζει νερό και γίνεται απροσπέλαστος. Κάποιος θα τολμήσει να περάσει και θα γίνει το κακό. Και γενικότερα, η κατάσταση στην οποία βρίσκεται δεν εξυπηρετεί. Χρόνια το αιτούμαστε αυτό και πρέπει να γίνει» δήλωσε στο patrisnews ο πρόεδρος της Αγ. Άννας Γιώργος Παπαδόπουλος, εκφράζοντας για ακόμα μια φορά την έντονη ανησυχία του.

Να σημειωθεί ότι, πάγιο αίτημα του κ. Παπαδόπουλου, αλλά και των υπόλοιπων προέδρων των ορεινών κοινοτήτων είναι η κατασκευή μιας γέφυρας στο δρόμο αυτό.