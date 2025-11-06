«Σας ευχαριστώ όλους εσάς που σταθήκατε δίπλα μου» - Η νέα ανάρτηση της Αγγελικής Νικολούλη μετά τον θάνατο της μητέρας της - Real.gr

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε η Αγγελική Νικολούλη μετά τον θάνατο της μητέρας της. Μέσα από την ανάρτησή της, η δημοσιογράφος ευχαριστεί όσους της στάθηκαν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Επιπλέον, ανακοινώνει πως η εκπομπή αυτής της εβδομάδας δεν θα προβληθεί και θα επιστρέψει την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Αγγελικής Νικολούλη:

Φίλοι μου,

Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλους εσάς, που σταθήκατε διακριτικά δίπλα μου αυτές τις δύσκολες ημέρες.

Η απώλεια της μητέρας μου άφησε ένα μεγάλο κενό, όμως η αγάπη και η στήριξη που δέχτηκα από τόσους ανθρώπους, γνωστούς και άγνωστους, έγιναν ένα απαλό φως μες στο σκοτάδι του πόνου.

Σας ευχαριστώ για τα εκατοντάδες μηνύματα, τα λόγια αγάπης και στήριξης, τις προσευχές σας. Κάθε λέξη, κάθε κίνηση συμπαράστασης είχε για μένα βαθιά σημασία.

Η μητέρα μου υπήρξε πηγή δύναμης και πίστης. Με τη δική σας παρουσία, ένιωσα πως η αγάπη της εξακολουθεί να υπάρχει, μέσα από εσάς.

Ζητώ την κατανόηση σας γιατί το «Τούνελ» δεν θα προβληθεί αυτή την εβδομάδα.

Τα φώτα θα τα ανάψουμε πάλι την Παρασκευή, 14 Νοεμβρίου, με νέες υποθέσεις και έρευνες.

Σας ευχαριστώ όλους,

με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη,

Αγγελική



