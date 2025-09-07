ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία στα ταξί – Ποιες μέρες τραβούν χειρόφρενο στην Αθήνα - Real.gr

Quantcast
ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία στα ταξί – Ποιες μέρες τραβούν χειρόφρενο στην Αθήνα

21:22, 07/09/2025
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι οδηγοί των ταξί, με το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) να κηρύσσει 48ωρη απεργία στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί ταξί θα τραβήξουν χειρόφρενο από τις 6 το πρωί της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΑΤΑ

«Την Τρίτη και την Τετάρτη, τα ταξί της Αθήνας πραγματοποιούν 48ωρη απεργία σε όλη την πόλη αρχόμενη από τις 6 το πρωί της Τρίτης έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης. Κατά τη διάρκεια της απεργίας, οι μεταφορές από και προς νοσοκομεία και ιατρικά κέντρα θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά μόνο από τα Ραδιοταξί της πόλης μας.

Τα Ταξί επιφυλακής θα φέρουν ειδική σήμανση στο εμπρόσθιο μέρος των οχημάτων.

Ο αγώνας που δίνουμε είναι αγώνας επιβίωσης για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί.

Ζητάμε την κατανόηση και τη συμπαράσταση του επιβατικού κοινού, καθώς διεκδικούμε συνθήκες που διασφαλίζουν την ομαλή και δίκαιη λειτουργία της υπηρεσίας μας.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.»

 

