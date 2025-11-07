Σχεδόν 3.000 καταφύγια στην Ελλάδα για την προστασία άμαχου πληθυσμού, αν απαιτηθεί - Real.gr

Τα στοιχεία διαβίβασε στη Βουλή ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, σε απάντηση ερώτησης που του είχε απευθύνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Στοιχεία για τους χώρους που έχουν χαρακτηριστεί καταφύγια, για την εξασφάλιση της προστασίας του άμαχου πληθυσμού, διαβίβασε στη Βουλή ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος, σε απάντηση ερώτησης που του είχε απευθύνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο κ. Βελόπουλος είχε απευθύνει την ερώτησή του στους υπουργούς Προστασίας του Πολίτη και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και είχε ζητήσει να ενημερωθεί ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση των καταφυγίων και αν υπάρχει επικαιροποιημένο μητρώο με την τοποθεσία, τη χωρητικότητα και την ετοιμότητά τους. Επίσης αν έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι και συντηρήσεις τα τελευταία χρόνια, ποια είναι τα αποτελέσματά τους και ποιος είναι ο σχεδιασμός της Πολιτείας για την αναβάθμιση ή δημιουργία νέων καταφυγίων.

«Κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, στο σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, έχουν χαρακτηριστεί ως καταφύγια 2.892 χώροι, συνολικής χωρητικότητας 1.981.514 ατόμων (με δυνατότητα αύξησης αυτής κατά 30%)», αναφέρει ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο πρώτος που μέχρι στιγμής έχει απαντήσει στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης.

«Η προστασία του άμαχου πληθυσμού σε συνθήκες κρίσεων, είτε πρόκειται για φυσικές καταστροφές είτε για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης λόγω γεωπολιτικών ή στρατιωτικών εξελίξεων, αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση του κράτους», ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και σημείωνε ότι «η ανάγκη για ενίσχυση της Πολιτικής Άμυνας καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική ενόψει των σύγχρονων κινδύνων: φυσικών καταστροφών υψηλής έντασης, κλιματικής κρίσης, βιολογικών και τεχνολογικών απειλών αλλά και ενδεχόμενων γεωπολιτικών εντάσεων που δύνανται να επηρεάσουν άμεσα την ασφάλεια των πολιτών». Ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχει δεσμευθεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των πολιτικών δομών και την ικανότητα συντονισμού μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών φορέων.

Στην απάντησή του, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ιωάννης Λαμπρόπουλος αναφέρει ότι η Υπηρεσία Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α.), στο πλαίσιο της αποστολής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ/τος 17/1974 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 236) και του π.δ/τος 1097/1981 (Φ.Ε.Κ. Α’ – 266), είναι αρμόδια για την Πολιτική Κινητοποίηση αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και την Πολιτική Άμυνα της χώρας και υπό αυτό το πρίσμα, μεριμνά για την εξασφάλιση της προστασίας του άμαχου πληθυσμού -από εχθρικές προσβολές στον πόλεμο- σε καταφύγια και κατάλληλους προς τούτο χώρους, οι οποίοι διατίθενται εκ μέρους των περιφερειών της χώρας. Ο κ. Λαμπρόπουλος επισημαίνει ότι με σχετική απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, σε έκαστη περιφερειακή ενότητα (π.ε.) του τομέα ευθύνης του, συγκροτούνται Επιτροπές, τριετούς θητείας, με αντικείμενο την εξεύρεση και την επισήμανση νέων χώρων, κατάλληλων να αξιοποιηθούν ως καταφύγια, και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις των χώρων καταφυγίων, όπως αυτές διαμορφώνονται από τις αρμόδιες Επιτροπές, αποστέλλονται στην Υπηρεσία Π.ΑΜ. – Π.Σ.Ε.Α. Ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογραμμίζει παράλληλα ότι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των υπαρχόντων δημόσιων χώρων που έχουν χαρακτηριστεί ως καταφύγια είναι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ, αντίστοιχα, για τη συντήρηση των ιδιωτικών χώρων, που δύνανται να αξιοποιηθούν και για έτερους λόγους -πλην κατοικίας- με την προϋπόθεση ότι, εφόσον απαιτηθεί, εξασφαλίζεται εντός 24ωρου η προετοιμασία και η επιχειρησιακή τους χρήση για τη φιλοξενία άμαχου πληθυσμού, είναι οι ιδιοκτήτες αυτών.

