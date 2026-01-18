Σχολεία: Οι ημερομηνίες εξετάσεων για Πρότυπα και Δημόσια Ωνάσεια – Η κλήρωση για τα Πειραματικά - Real.gr

Quantcast
Σχολεία: Οι ημερομηνίες εξετάσεων για Πρότυπα και Δημόσια Ωνάσεια – Η κλήρωση για τα Πειραματικά

13:10, 18/01/2026
Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας οι ημερομηνίες διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Π.Ε.Σ.) καθώς και της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.), για το σχολικό έτος 2026-2027.

Συγκεκριμένα:

  • η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας, για τη ρύθμιση των ισοβαθμιών στα Π.Σ., ΔΗΜ.Ω.Σ. και Π.Ε.Σ., είναι η Παρασκευή 24 Απριλίου 2026
  • η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία (Π.Ε.Σ.) είναι το Σάββατο 25 Απριλίου 2026
  • η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και γνώσεων για εισαγωγή στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (ΔΗΜ.Ω.Σ.) είναι η Κυριακή 26 Απριλίου 2026.

