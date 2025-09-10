Σχολεία: Πρώτο κουδούνι αύριο με αγιασμό και νέα βιβλία – Πρώτη ημέρα μαθημάτων την Παρασκευή - Real.gr

Quantcast
Σχολεία: Πρώτο κουδούνι αύριο με αγιασμό και νέα βιβλία – Πρώτη ημέρα μαθημάτων την Παρασκευή

10:07, 10/09/2025
Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες, καθώς αύριο, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου Νοεμβρίου, χτυπά το πρώτο κουδούνι στα σχολεία όλης της χώρας.

Η φετινή χρονιά στα σχολεία ξεκινά με σημαντικές αλλαγές, τόσο στη διδακτέα ύλη όσο και στο πρόγραμμα μαθημάτων.

Ανάμεσα στις καινοτομίες συγκαταλέγονται ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών, η αναδιάρθρωση των μαθησιακών στόχων, η σταδιακή εφαρμογή του πολλαπλού βιβλίου, αλλά και νέες παιδαγωγικές πρωτοβουλίες, όπως σχολικοί λαχανόκηποι και ενισχυμένη ψυχοκοινωνική στήριξη.

«Κατά την έναρξη των μαθημάτων, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, γίνεται ο καθιερωμένος αγιασμός, δίνονται οδηγίες για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος και στη γενικότερη λειτουργία του σχολείου, οι μαθητές παραλαμβάνουν τα βιβλία τους και αποχωρούν.»

Αυτά ορίζουν εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας που στάλθηκαν στις σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων της χώρας σχετικά με την τέλεση του Αγιασμού καθώς και λεπτομέρειες για την επανεκκίνηση των μαθημάτων, αναφέρει το ERTnews.

Ο αγιασμός θα πραγματοποιηθεί διαφορετικές ώρες για κάθε για κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα:

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία: 08:15 έως 09:00
Γυμνάσια και Λύκεια: 09:15 έως 10:30.

