Σε 48ωρη απεργία τα ταξί στην Αττική την Τετάρτη και Πέμπτη - Real.gr
Σε 48ωρη απεργία τα ταξί στην Αττική την Τετάρτη και Πέμπτη

14:15, 02/11/2025
Σε 48ωρη απεργία προχωρούν τα ταξί την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τετάρτη και την Πέμπτη 5 και 6 Νοεμβρίου όπως ανακοίνωσε το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα βασικά αιτήματα του ΣΑΤΑ είναι:

  • Παράταση στην υποχρεωτική ταξινόμηση αμιγώς ηλεκτρικών ταξί από την 1η Ιανουαρίου 2026
  • Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ για τους αυτοκινητιστές
  • Απόσυρση της πρόσφατης Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αφορά τον κλάδο
  • Ελεύθερη διέλευση των ταξί στις λεωφορειολωρίδες χωρίς διαχωρισμούς.

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Θύμιος Λυμπερόπουλος μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε πώς «τα τελευταία έξι χρόνια η κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς διάλογο μαζί μας, αναφέροντας ότι την Τετάρτη στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί πομπή των ταξί ξεκινώντας από την Σπ. Πάτση.

 

