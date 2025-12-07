Quantcast
Σε αυξημένη επιφυλακή ο δήμος Λαρισαίων για τη στάθμη των νερών στον Πηνειό - Real.gr
real player

Σε αυξημένη επιφυλακή ο δήμος Λαρισαίων για τη στάθμη των νερών στον Πηνειό

18:00, 07/12/2025
Σε αυξημένη επιφυλακή ο δήμος Λαρισαίων για τη στάθμη των νερών στον Πηνειό

Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο Δήμος Λαρισαίων, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή του, για τη στάθμη των νερών στον Πηνειό, με την Πολιτική Προστασία και τη ΔΕΥΑΛ να βρίσκονται επί ποδός για δεύτερο συνεχόμενο 24ωρο, λόγω του φαινομένου που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση του Δήμου, τα μέτρα επιφυλακής και επιτήρησης αφορούν τη συστηματική παρακολούθηση της στάθμης των υδάτων στον Πηνειό, καθώς και τον συνεχή έλεγχο των αντλιοστασίων και της λειτουργίας των θυροφραγμάτων. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα θυροφράγματα έχουν κλείσει στο σύνολό τους, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος εισροών σε χαμηλά και ευάλωτα σημεία.

Όπως επισημαίνει ο Δήμος Λαρισαίων, το φαινόμενο βρίσκεται υπό στενή και διαρκή παρακολούθηση, με ιδιαίτερη έμφαση να δίνεται στις περιοχές Κουτσόχερο, ‘Αγιος Θωμάς και Νέα Σμύρνη, όπου τα συνεργεία πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους.

Παράλληλα, σύμφωνα πάντα με τις ανακοινώσεις της Δημοτικής Αρχής, με τη συνδρομή συνεργείων της Περιφέρειας Θεσσαλίας οργανώνονται επιχειρήσεις απομάκρυνσης κλαδιών και φερτών υλικών από σημεία του Πηνειού όπου παρατηρείται μεγάλη συσσώρευση. Χαρακτηριστική περίπτωση, όπως αναφέρεται, αποτελεί η Γέφυρα Αλκαζάρ, στον δρόμο προς Γιάννουλη.

Ο Δήμος Λαρισαίων τονίζει πως οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ η κατάσταση αξιολογείται διαρκώς ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραμπ Τζούνιορ κατά Ουκρανίας και Ζελένσκι: «Είναι πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία – Μπορεί οι ΗΠΑ να αποστασιοποιηθούν από τον πόλεμο»

Τραμπ Τζούνιορ κατά Ουκρανίας και Ζελένσκι: «Είναι πιο διεφθαρμένη από τη Ρωσία – Μπορεί οι ΗΠΑ να αποστασιοποιηθούν από τον πόλεμο»

18:03 07/12
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Σε εξέλιξη νέα μπλόκα

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Σε εξέλιξη νέα μπλόκα

13:30 07/12
Σκάφος του Λιμενικού προσέκρουσε σε βράχια στο λιμάνι του Βόλου - Τι λέει ο κυβερνήτης

Σκάφος του Λιμενικού προσέκρουσε σε βράχια στο λιμάνι του Βόλου - Τι λέει ο κυβερνήτης

15:36 07/12
«Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα...» - Ανείπωτη θλίψη στη Ζάκυνθο για τον θάνατο του 2χρονου από την επίθεση σκύλου

«Δεν έχουμε αντικρίσει ξανά τέτοια εικόνα...» - Ανείπωτη θλίψη στη Ζάκυνθο για τον θάνατο του 2χρονου από την επίθεση σκύλου

10:05 07/12
Μητσοτάκης: Οι λύσεις έρχονται μέσα από τον διάλογο - Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους αγρότες - Πληρωμές 1, 2 δισ. ευρώ έως το τέλος Δεκεμβρίου

Μητσοτάκης: Οι λύσεις έρχονται μέσα από τον διάλογο - Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους αγρότες - Πληρωμές 1, 2 δισ. ευρώ έως το τέλος Δεκεμβρίου

10:17 07/12
«Ο άνθρωπος αυτός ήθελε να με εξευτελίσει...»: Το ξέσπασμα της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση revenge porn

«Ο άνθρωπος αυτός ήθελε να με εξευτελίσει...»: Το ξέσπασμα της Ιωάννας Τούνη για την υπόθεση revenge porn

15:00 07/12
Παντρεύεται η Χριστίνα Παππά; Η αλήθεια για την εντυπωσιακή πρόταση γάμου

Παντρεύεται η Χριστίνα Παππά; Η αλήθεια για την εντυπωσιακή πρόταση γάμου

17:45 07/12
Θέλετε να αποκτήσετε επίπεδη κοιλιά; Πιείτε αυτό το ρόφημα πριν κοιμηθείτε – Εντυπωσιακά αποτελέσματα σε λίγες μόνο ημέρες

Θέλετε να αποκτήσετε επίπεδη κοιλιά; Πιείτε αυτό το ρόφημα πριν κοιμηθείτε – Εντυπωσιακά αποτελέσματα σε λίγες μόνο ημέρες

08:45 06/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved