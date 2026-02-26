Σε αναστολή η παιδίατρος του Νοσοκομείου Ζακύνθου, διατάχθηκε ΕΔΕ - Σταθερή η κατάσταση του βρέφους με μηνιγγίτιδα - Real.gr

Στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών, συνεχίζει να νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα το βρέφος 5 μηνών που μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή εσπευσμένα από τη Ζάκυνθο, έπειτα από επιδείνωση της υγείας του. Πλέον, η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με την ενημέρωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, είναι σταθερή και το βρέφος έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου, όταν το βρέφος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με υψηλό πυρετό και στη συνέχεια εισήχθη στην Παιδιατρική Κλινική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου η κατάσταση του παιδιού εκτιμήθηκε από την εφημερεύουσα καρδιολόγο επιμελήτρια Α’, αγροτική ιατρό, καθώς και από ιδιώτες παιδιάτρους που προσφέρθηκαν αυτοβούλως να συνδράμουν. Με βάση την κλινική εικόνα του βρέφους, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή του σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όπου και συνεχίζεται η νοσηλεία του.

Την ίδια ώρα, η 6η Υγειονομική Περιφέρεια έχει διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), έπειτα από δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για απουσία της παιδιάτρου που είχε την ευθύνη της εφημερίας και για το ζήτημα της αναρρωτικής άδειας που προσκομίστηκε.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, διέταξε ΕΔΕ για το περιστατικό απουσίας παιδίατρου από την εφημερία στο νοσοκομείο Ζακύνθου, ενώ το βρέφος νοσηλευόταν με σοβαρή κατάσταση με μηνιγγίτιδα. Ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές στο ΕΣΥ, ευχήθηκε περαστικά στο παιδί, το οποίο φαίνεται να έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο, και ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς για την απαράδεκτη συμπεριφορά.

Για το θλιβερό περιστατικό με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο η οποία δεν προσήλθε, παρά τις οχλήσεις, στην εφημερία της, έχουμε διατάξει ΕΔΕ και έχω ζητήσει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Καμμία τέτοια συμπεριφορά δεν θα γίνεται ανεκτή στο ΕΣΥ. Εύχομαι πολλά περαστικά στο… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 25, 2026

Η μητέρα του βρέφους στη Ζάκυνθο κατήγγειλε τη παιδίατρο για σοβαρή αμέλεια, η οποία, όπως είπε, παρά την επιδείνωση της κατάστασης του παιδιού, το παρακολούθησε μόνο μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας. Το βρέφος, που είχε υψηλό πυρετό και εξανθήματα, διαγνώστηκε με βακτηριακή μηνιγγίτιδα και μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία μετά από αεροδιακομιδή στο Νοσοκομείο Ρίου. Η παιδίατρος δεν εμφανίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ η ίδια βγήκε σε αναρρωτική άδεια στις 20:15, προκαλώντας την καταγγελία για αμέλεια. Οι γιατροί και το προσωπικό του νοσοκομείου έπρεπε να αναλάβουν την οργάνωση της διακομιδής.

Από την πλευρά της, η παιδίατρος του νοσοκομείου, μιλώντας στο Mega, ανέφερε ότι βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, πως προσπάθησε να βοηθήσει τηλεφωνικά τους γιατρούς που εφημέρευαν στο νοσοκομείο, αλλά οι δυνάμεις της δεν της επέτρεψαν να μεταβεί προσωπικά εκεί.

«Τα όσα λέγονται για μένα ότι πήρα αναρρωτική άδεια τελευταία στιγμή και το έκανα επίτηδες είναι ψέματα», δήλωσε η παιδίατρος, τονίζοντας πως θα λογοδοτήσουν όλοι όσοι διαδίδουν αυτές τις φήμες. Η ίδια επεσήμανε την αφοσίωσή της στο καθήκον και υπενθύμισε πως, παρά τις αντιξοότητες του συστήματος, είναι αδιανόητο να μην βρίσκεται στο νοσοκομείο για την περίθαλψη των παιδιών.

Πρόσθεσε ότι οι καταγγελίες περί σκόπιμης αναρρωτικής άδειας είναι ψευδείς και ότι δέχεται «πόλεμο» προκειμένου να καλυφθεί, όπως ισχυρίζεται, η ανεπάρκεια του συστήματος. «Έχει τύχει η άλλη μου συνάδελφος να έχει πάρει αναρρωτική 1,5 – 2 μήνες και να έχω μείνει μόνη μου, να μην μου φέρνουν κανέναν» ανέφερε.