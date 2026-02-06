Σε διαθεσιμότητα με απόφαση Αρχηγού ΓΕΕΘΑ ο Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία - Real.gr

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο 54χρονος Σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία.

Συγκεκριμένα όπως έγινε γνωστό με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτρη Χούπη, ο αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορία τέθηκε σε διαθεσιμότητα για 18 μήνες και με βάση το άρθρο 102 του νέου νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο νέος νόμος

Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «σε διαθεσιμότητα τίθενται οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί και μόνιμοι υπαξιωματικοί, με απόφαση του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, όταν: α) Ασκείται σε βάρος τους ποινική δίωξη για οποιοδήποτε κακούργημα, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση και για τα αδικήματα του δέκατου ένατου Κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) περί εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για τα αδικήματα των άρθρων 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 40, 41, 46 έως και 48, 51, 70, 83, 85, 92, 93, 95, 98, 99, 100, 102 έως και 108, 112, 114 έως και 117, 121, 123, 124, 126, 128, 130 έως και 138, 140 και 142 έως και 147, 149 έως και 155 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α΄ 20).

Σε αυτή την περίπτωση δεν προσέρχονται στην υπηρεσία για παροχή εργασίας από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτούς της απόφασης διαθεσιμότητας, η οποία δεν μπορεί να ισχύει για περισσότερο από δεκαοκτώ (18) μήνες.»

Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι οι μόνιμοι εν ενεργεία αξιωματικοί και μόνιμοι υπαξιωματικοί οι οποίοι τίθενται σε διαθεσιμότητα λαμβάνουν ποσοστό επί του συνόλου των αποδοχών τους ίσο με 80% ή 85% ανάλογα την περίπτωση.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής (6/2) ο 54χρονος οδηγήθηκε στο Αεροδικείο ενώπιον προϊσταμένης της Εισαγγελίας του Αεροδικείου. Αφού του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει πήρε προθεσμία να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου.

O ανώτερος αξιωματικός κρατήθηκε τη νύχτα στις εγκαταστάσεις της Αερονομίας στον Καρέα, ενώ, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, έχει ενεργοποιηθεί το άρθρο 143, 144 και 145 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα που επιφέρει πολύ σοβαρές ποινές εφόσον στοιχειοθετηθούν οι κατηγορίες.

Κατά την αποχώρηση του σμήναρχου από το Αεροδικείο Αθηνών, ο συνήγορός του ανέφερε ότι ήταν συνεργάσιμος και ψύχραιμος.

Ο σμήναρχος κατηγορείται για συλλογή και μετάδοση μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα.