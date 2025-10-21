Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός μετά την καταγγελία της συναδέλφου και πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό - Real.gr

Στην υπηρεσία του στη ΓΑΔΑ εμφανίστηκε ο αστυνομικός που κατηγορείται πως ξυλοκόπησε την πρώην σύντροφό του, επίσης αστυνομικό, σε νυχτερινό κέντρο.

Ο άνδρας, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα, εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης, ενώ είχε λήξει το αυτόφωρο.

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε: «Δεν θα αναφερόμουν στο περιστατικό, αλλά, από τη στιγμή που αναφέρθηκε η ίδια η συνάδελφος δημόσια, να σας πω ότι συνέβη Σάββατο ξημερώματα προς Κυριακή. Η κοπέλα από προηγούμενη καταγγελία είχε ήδη ενεργοποιημένο το panic button στο κινητό της. Βρέθηκαν τυχαία. Δυστυχώς, κανένας από τους θαμώνες δεν προσπάθησε να ακινητοποιήσει αυτόν τον άνθρωπο έστω για λίγα λεπτά μέχρι να έρθει η Αστυνομία».

Η κυρία Δημογλίδου είπε ότι πρόκειται για αστυνομικό «ο οποίος βρίσκεται σε αναρρωτική από την άνοιξη, δεν υπηρετεί κανονικά. Έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα».

Όπως είπε, υπάρχει και προηγούμενο περιστατικό κατόπιν καταγγελίας, αλλά δεν υπάρχει ποινική εξέλιξη. «Υπάρχουν πειθαρχικές ποινές όπου είχαμε συγκεκριμένα γεγονότα, γιατί δεν υπάρχει απόφαση της Δικαιοσύνης για όλα αυτά που αναφέρει η συνάδελφος. Δεν ξέρω πού βρίσκονται ποινικά. Επειδή έχω δει διάφορα σχόλια και κάτω από το βίντεο της συναδέλφου όπως και μετά που έγινε αναπαραγωγή, δεν μας αφορά η προσωπική ζωή κανενός θύματος. Εδώ βλέπουμε ένα θύμα ενδοοικογενειακής. Η συνάδελφος δεν είναι υπόλογη, δεν έχει απασχολήσει τη Δικαιοσύνη».

Το βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την αστυνομικό που κατήγγειλε τον επίσης αστυνομικό και πρώην σύντροφό της για ξυλοδαρμό, κακοποιητική συμπεριφορά και revenge porn, κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Πιο συγκεκριμένα στο βίντεο η γυναίκα κατήγγειλε ότι ο πρώην σύντροφός της την ξυλοκόπησε άγρια μέσα σε νυχτερινό κέντρο μπροστά στα μάτια όλων των πελατών.

Μάλιστα, όπως επισημαίνει στο βίντεο, ενεργοποίησε το panic button στο κινητό της τηλέφωνο και συνάδελφοί της από την Άμεση Δράση έσπευσαν επί τόπου. Ωστόσο, ο δράστης εξαφανίστηκε αμέσως, ενώ όταν αναζητήθηκε στο σπίτι του δεν βρισκόταν ούτε εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια, ωστόσο, η ποινική, αλλά και η πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του έχει κινηθεί κανονικά.

Αναλυτικά όσα δήλωσε η αστυνομικός:

«Του έχω κάνει ήδη μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn γιατί έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber, όπου συμμετείχαν και άλλοι αστυνομικοί. Συνεχίζει ακόμη να πηγαίνει στην υπηρεσία του σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Με εκβίαζε πως θα μου καταστρέψει τη ζωή αν δεν είμαι ξανά μαζί του και απείλησε τη ζωή μου».