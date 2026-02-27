Σε δομή ανηλίκων στο Βερολίνο η 16χρονη Λόρα – Πότε θα συναντηθεί με τον πατέρα της - Τι εξετάζουν οι Αρχές - Real.gr

Σε δομή ανηλίκων στο Βερολίνο βρίσκεται η 16χρονη Λόρα η οποία εντοπίστηκε σε τυχαίο έλεγχο από τις γερμανικές Αρχές την Πέμπτη.

Το κορίτσι αναμένεται να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ θα παρακολουθείται από ψυχίατρο.

Οι Αρχές της Γερμανίας ενημέρωσαν τον πατέρα της ανήλικης και τους αστυνομικούς του τμήματος ανηλίκων Αχαΐας που είχαν αναλάβει τις έρευνες για τον εντοπισμό της όλο αυτό το διάστημα. Ο πατέρας της 16χρονης βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες στη Γερμανία προκειμένου να δώσει πληροφορίες στις Αρχές για την κόρη του. Μάλιστα, εξετάζεται να συναντήσει τη Λόρα και εφόσον αυτό συμβεί θα γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Τα ίχνη της Λόρας είχαν χαθεί απο τις 8 Ιανουαρίου στο Ρίο της Αχαΐας. Μετά το στίγμα του κινητού της που είχε εντοπιστεί στις 9 Φεβρουάριου στο Βερολίνο, ενώ οι γερμανικές αρχές τις τελευταίες δύο βδομάδες, βρίσκονταν πολύ κοντά στα ίχνη της ανήλικης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η 16χρονη Λόρα εντοπίστηκε σε σπίτι, είναι καλά στην υγεία της.

Μέχρι και αυτή την ώρα, δεν έχει γίνει γνωστό ποιος φιλοξενούσε ή βοηθούσε τη Λόρα.

Από την πρώτη στιγμή της εξαφάνισής της οι αστυνομικές Αρχές έκλιναν στο σενάριο ότι η 16χρονη Λόρα είχε φύγει στο εξωτερικό και πιθανότατα στη Γερμανία. Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας κατέγραψε τη 16χρονη -τις πρώτες ώρες της εξαφάνισής της- να εισέρχεται μόνη της σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην περιοχή της Ομόνοιας και να αγοράζει εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη, με αναχώρηση την ίδια ημέρα.

Η 16χρονη προέκυψε ότι, την ημέρα που έφυγε από το Ρίο, έφτασε με ταξί στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Γουδή, κοντά στα νοσοκομείο «Παίδων», έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο με γερμανική εταιρεία για τη Φρανκφούρτη, χρησιμοποιώντας το διαβατήριό της και, όπως όλα δείχνουν, πέταξε για Γερμανία και συγκεκριμένα για το Αμβούργο εκεί όπου ζούσε με τους γονείς της πριν έλθουν στην Ελλάδα.