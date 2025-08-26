Σε έξαρση ο ιός της... επιστροφής - Real.gr

Αύξηση των μεταδοτικών ιώσεων αναμένεται τις επόμενες δύο εβδομάδες, καθώς οι παραθεριστές γυρίζουν από τις διακοπές τους.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΩΡΑΪΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Διαστάσεις… επιδημίας έλαβε τις προηγούμενες ημέρες μια ιογενής γαστρεντερίτιδα, η οποία εμφανίστηκε σε ένα μεγάλο κομμάτι των παραθεριστών που επέστρεψαν στις μόνιμες κατοικίες τους. Οι υγειονομικές Αρχές περιμένουν να υπάρξει έξαρση στην εμφάνιση τέτοιων ιώσεων και στη διάρκεια των επόμενων δύο εβδομάδων, όταν μετά τις καλοκαιρινές διακοπές ο πληθυσμός των πόλεων θα επιστρέψει στα φυσιολογικά επίπεδα. Η διασπορά των ιώσεων αναμένεται λόγω της επιστροφής πολλών ανθρώπων σε κλειστούς χώρους μεγάλου συνωστισμού, όπως είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τη διασπορά όμως ευνοεί και το ταξίδι της επιστροφής, κατά το οποίο πολλοί άνθρωποι παραμένουν σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους, όπως είναι τα πλοία, για αρκετές ώρες.

Ωστόσο, παρότι οι ειδικοί τονίζουν πάντα ότι οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικές, σημειώνουν πως οι ιώσεις αυτές δεν είναι ανησυχητικές. Μιλώντας στη Realnews, ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, τονίζει ότι τα αυξημένα κρούσματα γαστρεντερίτιδας των τελευταίων ημερών οφείλονται σε έναν νοροϊό, ο οποίος δεν εμπνέει ανησυχία. «Ο νοροϊός είναι η πιο συχνή αιτία για την εμφάνιση ιογενούς γαστρεντερίτιδας. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Το γεγονός ότι εμφανίζεται τώρα δεν οφείλεται σε κάποιον συγκεκριμένο παράγοντα αλλά είναι εντελώς συμπτωματικό. Αντίστοιχη αύξηση είχαμε και τον περασμένο χειμώνα», αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ και καθηγητής στη Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Βεβαίως, επισημαίνεται ότι οι ιογενείς λοιμώξεις κολλούν πολύ εύκολα, γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή σε παιδιά κάτω των πέντε ετών και σε ηλικιωμένους. Αύξηση αναμένεται και στα κρούσματα του κορωνοϊού, ο οποίος ωστόσο αντιμετωπίζεται από τις υγειονομικές Αρχές ως μια κοινή ίωση. «Αυτές τις ημέρες υπάρχει ένα κύμα αύξησης των κρουσμάτων, αλλά είναι πιο κάτω από αυτό που είχαμε πέρυσι την ίδια εποχή. Αυξημένες είναι και οι νοσηλείες, αλλά και αυτές είναι πιο χαμηλά από ποτέ σε σχέση με άλλες χρονιές, ενώ αξίζει να πούμε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν απολύτως μηδενικές», αναφέρει ο Χ. Χατζηχριστοδούλου.

Ο ιός του δυτικού Νείλου

Την ίδια στιγμή σε εγρήγορση βρίσκονται οι Αρχές για τον ιό του δυτικού Νείλου. Την περασμένη εβδομάδα κατέληξαν δύο ασθενείς, ηλικίας άνω των 78 ετών. Ο συγκεκριμένος ιός ανησυχεί τους επιστήμονες καθώς μπορεί να προσβάλει το κεντρικό νευρικό σύστημα προκαλώντας διάφορες σοβαρές επιπλοκές, όπως εγκεφαλίτιδες, μηνιγγίτιδες ή ακόμα και οξεία χαλαρή παράλυση. Τα συμπτώματα αυτά όμως εμφανίζονται σε πολύ λίγους από τους φορείς του ιού. Το 80% των φορέων του ιού του δυτικού Νείλου δεν εμφανίζει καθόλου συμπτώματα, ενώ στη συντριπτική πλειονότητα παρατηρείται ήπια συμπτωματολογία. Παρ’ όλα αυτά, επειδή κάποιοι από τους φορείς θα νοσήσουν βαριά και επειδή δεν υπάρχει εμβόλιο κατά του ιού, οι υγειονομικές Αρχές παρατηρούν στενά τα κρούσματα που εκδηλώνονται ώστε να οργανώνουν ψεκασμούς σε περιοχές όπου παρατηρείται έξαρση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από τις αρχές του έτους έχουν εμφανιστεί 47 κρούσματα στην Ελλάδα, τα 11 από τα οποία εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Η περιοχή με τα περισσότερα κρούσματα του ιού του δυτικού Νείλου είναι η Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας με συνολικά 18 άτομα τα οποία παρουσίασαν επιπλοκές στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ακολουθεί η Περιφέρεια Αττικής με 16 κρούσματα.

