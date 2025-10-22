Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Δεκάδες συλλήψεις - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Έδεσσα, Γιαννιτσά, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη.

Η δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, αφορά εγκληματική οργάνωση και κακουργηματική απάτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένα βασικό πρόσωπο από την Κρήτη που εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών.

Ενα ακόμη βασικό πρόσωπο είναι ο συλληφθείς από τα Γιαννιτσά, που δηλώνει αγρότης. Πρόκειται για άτομο που έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες υπάρχουν ακόμα 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα μέλη της οργάνωσης έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και έδιναν την επιδότηση ή δήλωσαν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα που έπαιρναν την επιδότηση.