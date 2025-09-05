Σε εξέλιξη φωτιά στο Παρθένι Αρκαδίας - Real.gr

\u03a3\u03c5\u03bd\u03b1\u03b3\u03b5\u03c1\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c3\u03ae\u03bc\u03b1\u03bd\u03b5 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03a0\u03c5\u03c1\u03bf\u03c3\u03b2\u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u03c4\u03bf \u03bc\u03b5\u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae\u03c2 5/9, \u03ba\u03b1\u03b8\u03ce\u03c2 \u03be\u03ad\u03c3\u03c0\u03b1\u03c3\u03b5 \u03c0\u03c5\u03c1\u03ba\u03b1\u03b3\u03b9\u03ac \u03c3\u03b5 \u03b4\u03b1\u03c3\u03b9\u03ba\u03ae \u03ad\u03ba\u03c4\u03b1\u03c3\u03b7 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bf\u03c7\u03ae \u03a0\u03b1\u03c1\u03b8\u03ad\u03bd\u03b9 \u0391\u03c1\u03ba\u03b1\u03b4\u03af\u03b1\u03c2.\r\n\r\n\u03a3\u03c4\u03bf \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03af\u03bf \u03ad\u03c3\u03c0\u03b5\u03c5\u03c3\u03b1\u03bd 30 \u03c0\u03c5\u03c1\u03bf\u03c3\u03b2\u03ad\u03c3\u03c4\u03b5\u03c2 \u03bc\u03b5 \u03bc\u03af\u03b1 \u03bf\u03bc\u03ac\u03b4\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 9\u03b7\u03c2 \u0395\u039c\u039f\u0394\u0395, 9 \u03bf\u03c7\u03ae\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03a0\u03c5\u03c1\u03bf\u03c3\u03b2\u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 2 \u03b1\u03b5\u03c1\u03bf\u03c3\u03ba\u03ac\u03c6\u03b7.\r\n\r\n \r\n\r\n