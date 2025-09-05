Quantcast
Σε εξέλιξη φωτιά στο Παρθένι Αρκαδίας - Real.gr
16:16, 05/09/2025
ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημερι της Παρασκευής 5/9, καθώς ξέσπασε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι Αρκαδίας.

Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα της Πυροσβεστικής και 2 αεροσκάφη.

 

 

